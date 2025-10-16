Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Életet mentett a kézjel, drámai pillanatok zajlottak Balatonbogláron

bántalmazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 13:20
segítségkérésrendőrség
A kétségbeesett nő a közismert kézjelzést használta segítségkérésre. A balatonboglári pincérek egyből cselekedtek.

Egy balatonboglári vendéglátóhely pincérei mentettek meg egy nőt a bántalmazójától. Az áldozat a jól ismert kézjelzéssel kért segítséget.

balatonboglár
Az eset egy balatonboglári vendéglátóhelyen történt / Fotó: Police.hu

Balatonboglári pincérek mentettek életet

A police.hu írt arról, hogy egy balatonboglári vendéglátóhelyre tért be vacsorázni egy négy fős társaság - két férfi és két nő - október 15-én este. A vacsora folyamán az egyik nő egy óvatlan pillanatban magára vonta a pincér figyelmét, majd a néma segélykérés jelét mutatva a segítségét kérte. A pincérnek ez elég volt, hogy megértse a helyzetet. Ő a munkatársát, munkatársa pedig a rendőrséget értesítette feltűnés nélkül. A körzeti megbízottak az étteremben igazoltatták a társaság tagjait. A segélykérő az intézkedést követően rögtön a mosdóba ment, ezzel lehetőséget teremtett, hogy a rendőrnővel a többiektől elkülönülten tudjon beszélni. Ekkor elmondta, hogy valóban segítséget szeretne kérni, mert a volt párja, akivel együtt érkezett, bántalmazta őt.

Az egyenruhások a 35 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A bűncselekménnyel kapcsolatban megállapították, hogy a bántalmazás Sárkeresztúron történt, így haladéktalanul felvették a kapcsolatot a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányság munkatársaival, akik büntetőeljárás indítottak, az agresszort őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A néma segélykérés csupán egy aprócska mozdulat, ami egyszerre láthatatlan, de jól látható, néma, de mégis égbekiáltó, és képes arra, hogy két, akár vadidegen embert egy pillanatra összekössön, életet mentsen, vagy egy elkeseredett sorsot fordítson meg - olvasható a Police.hu cikkében.

