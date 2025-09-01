Csattanás rázta meg a fővárost: hatalmas baleset volt a VIII. kerületben

Budapest VIII. kerületében, a Kerepesi út és a Dózsa György út kereszteződésénél ütközött össze két személyautó. A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentőt hívtak. A baleset helyszínén a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést és áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályokra kell számítani - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
