Kattant a bilincs: újabb drogdílert fogtak el a rendőrök

A DELTA Program keretében folytatott nyomozás végére tettek pontot a rendőrök a 62 éves nő elfogásával - közölte a rendőrség a honlapján.

A rendőrök elfogták a drogdílert Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Mint kiderült, fél éve rendszeresen érkeztek különböző csatornákról információk azzal kapcsolatban, hogy egy salgótarjáni nő lakásán (és alkalmanként házhoz menve) kábítószert ad el vevőinek. Az összeszedett adatok alapján a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának felderítői, szeptember 25-én elérkezettnek látták a nő elfogását. Bevonták a Cserhát Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály beosztottjait, akik Salgótarján belterületén megállították azt a kocsit, amelyet a 62 éves nő vezetett. A jármű átvizsgálásakor a nyomozók egy cigisdobozban 10 alufólia pakettben bruttó 16,1 gramm fehér kristályos anyagot találtak, amelyben a gyorsteszt ketamin jelenlétét valószínűsítette, ami kábítószernek minősül.

A rendőrök a kábítószert árusító nőt elfogták és a rendőrkapitányságra előállították, ahol kihallgatták, majd egészségi állapota miatt kezdeményezték bűnügyi felügyelet alá helyezését - írja a police.hu.