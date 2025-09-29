Kattant a bilincs: újabb drogdílert fogtak el a rendőrök

A DELTA Program keretében folytatott nyomozás végére tettek pontot a rendőrök a 62 éves nő elfogásával - közölte a rendőrség a honlapján.
Mint kiderült, fél éve rendszeresen érkeztek különböző csatornákról információk azzal kapcsolatban, hogy egy salgótarjáni nő lakásán (és alkalmanként házhoz menve) kábítószert ad el vevőinek. Az összeszedett adatok alapján a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának felderítői, szeptember 25-én elérkezettnek látták a nő elfogását. Bevonták a Cserhát Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály beosztottjait, akik Salgótarján belterületén megállították azt a kocsit, amelyet a 62 éves nő vezetett. A jármű átvizsgálásakor a nyomozók egy cigisdobozban 10 alufólia pakettben bruttó 16,1 gramm fehér kristályos anyagot találtak, amelyben a gyorsteszt ketamin jelenlétét valószínűsítette, ami kábítószernek minősül.
A rendőrök a kábítószert árusító nőt elfogták és a rendőrkapitányságra előállították, ahol kihallgatták, majd egészségi állapota miatt kezdeményezték bűnügyi felügyelet alá helyezését - írja a police.hu.
