Tragédia: egymás kezét fogva a mélybe ugrott egy idős házaspár

Felfoghatatlan tragédia történt, miután egy idős házaspár úgy döntött, önként véget vetnek az életüknek. Ezt azok után döntötték el, hogy a 80 éves David Jeffcockot csontrákkal diagnosztizálták, amivel egyszerűen nem akart együtt élni. Felesége, a 74 éves Susan pedig nem hagyta, hogy férje magára hagyja őt, így közösen zuhantak le a mélybe a whitby-i sziklákról, ami miatt sajnos szörnyethaltak.
Az idős pár 52 éve élt a házasság szentségében. Döntésük nem hirtelen felindulás volt, gondosan megszerveztek mindent. Egy búcsúlevelet írtak, melyben David közölte:
Susan velem akar jönni.
A tragédia előtt ezt a levelet még eljuttatták ügyvédjüknek, majd együtt, egymás kezét fogva ugrottak bele az 55 méteres mélységbe július 30-án.
Egy ismerősük, egy taxisofőr elmondása szerint a párnak nem volt gyermeke és David egyre jobban elgyengült a rák miatt:
Rendkívül szomorú belegondolni abba a helyzetbe, hogy mindketten úgy érezték, együtt akarnak véget vetni életüknek. Egy barátom azonban emlékeztetett rá, hogy saját döntést hoztak és azt tették, amit akartak, és ez némi vigaszt jelent. Az ő választásuk volt. Nagyon szerető és odaadó pár voltak, de emellett életvidámak is. Mindig lehetett őket látni a whitby-i kocsmákban, élő zenét hallgatva, ami nagy szenvedélyük volt
- árulta el a taxis, Kevin, aki a temetésen is részt vett, írja a Mirror.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.