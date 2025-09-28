Tragédia: egymás kezét fogva a mélybe ugrott egy idős házaspár

Felfoghatatlan tragédia történt, miután egy idős házaspár úgy döntött, önként véget vetnek az életüknek. Ezt azok után döntötték el, hogy a 80 éves David Jeffcockot csontrákkal diagnosztizálták, amivel egyszerűen nem akart együtt élni. Felesége, a 74 éves Susan pedig nem hagyta, hogy férje magára hagyja őt, így közösen zuhantak le a mélybe a whitby-i sziklákról, ami miatt sajnos szörnyethaltak.

Kettős tragédia történt: Susan nem hagyta, hogy férje egyedül vessen véget az életének. Fotó: Freepik

Kettős tragédia történt: Susan nem hagyta, hogy férje egyedül vessen véget az életének

Az idős pár 52 éve élt a házasság szentségében. Döntésük nem hirtelen felindulás volt, gondosan megszerveztek mindent. Egy búcsúlevelet írtak, melyben David közölte:

Susan velem akar jönni.

A tragédia előtt ezt a levelet még eljuttatták ügyvédjüknek, majd együtt, egymás kezét fogva ugrottak bele az 55 méteres mélységbe július 30-án.

Egy ismerősük, egy taxisofőr elmondása szerint a párnak nem volt gyermeke és David egyre jobban elgyengült a rák miatt:

Rendkívül szomorú belegondolni abba a helyzetbe, hogy mindketten úgy érezték, együtt akarnak véget vetni életüknek. Egy barátom azonban emlékeztetett rá, hogy saját döntést hoztak és azt tették, amit akartak, és ez némi vigaszt jelent. Az ő választásuk volt. Nagyon szerető és odaadó pár voltak, de emellett életvidámak is. Mindig lehetett őket látni a whitby-i kocsmákban, élő zenét hallgatva, ami nagy szenvedélyük volt

- árulta el a taxis, Kevin, aki a temetésen is részt vett, írja a Mirror.