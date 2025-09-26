Rohant a mentő: Brutális tömegkarambol Budapesten

Összeütközött három személykocsi Budapest tizenhetedik kerületében, a Szent Imre herceg úton, a Robogó utcánál. Egy autó arrébb tudott menni, a másik kettő azonban akadályozza a forgalmat, így a közösségi közlekedést is. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A katasztrófavédelem információi szerint a járművekben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre mentőt is riasztottak.
A Bors korábban beszámolt arról a sajnálatos balesetről, amely szintén pénteken délután a csúcsforgalomban történt. Ugyanis több autó összekoccant péntek délután az M3-as autópályán, a gödöllői csomópontban, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, és a baleset miatt jelentős torlódás alakult ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.