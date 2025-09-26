Rohant a mentő: Brutális tömegkarambol Budapesten

Összeütközött három személykocsi Budapest tizenhetedik kerületében, a Szent Imre herceg úton, a Robogó utcánál. Egy autó arrébb tudott menni, a másik kettő azonban akadályozza a forgalmat, így a közösségi közlekedést is. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A katasztrófavédelem információi szerint a járművekben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre mentőt is riasztottak.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A Bors korábban beszámolt arról a sajnálatos balesetről, amely szintén pénteken délután a csúcsforgalomban történt. Ugyanis több autó összekoccant péntek délután az M3-as autópályán, a gödöllői csomópontban, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, és a baleset miatt jelentős torlódás alakult ki.