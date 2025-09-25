Charlie Kirk emlékére rendezett virrasztás résztvevőit fenyegette, elfogták a rendőrök

Mint arról korábban már beszámoltunk, Charlie Kirk életét vesztette, miután egy egyetemi előadás közben merényletet követtek el ellene. A jobboldali aktivistát időközben eltemették, és az Egyesült Államokban számos helyen tartottak virrasztásokat az emlékére.

Charlie Kirk Fotó: AFP

A San Antonió-i rendőrség pedig nemrégiben letartóztatott egy 19 éves férfit, aki egy Facebook-bejegyzéshez fűzött kommentjében fenyegetést fogalmazott meg a Texasi Egyetem San Antonió-i (UTSA) Charlie Kirk emlékére tartott virrasztásának résztvevőivel szemben. A férfit terrorfenyegetéssel vádolják.

A hozzászólásában állítólag azt írta, hogy a szeptember 15-i Charlie Kirkért tartott virrasztáson való részvétel nem lesz sem jó, sem megnyugtató.

Ez szégyenletes, és tenni fogok róla, hogy ez ne legyen sem jó, sem megnyugtató virrasztás, majd meglátják

– írta Dunbar a vallomás szerint.

A férfi arra is utalt, hogy egy Ford teherautót fog használni fenyegetésének végrehajtásához.

Majd meglátja, én egyszerűen nem tanácsolnám, hogy megpróbáljanak megállítani egy Ford 250-es dízel teherautót. Mutassák meg, mennyit jelentett nekik Charlie

– áll a férfi vallomásában.

A San Antonió-i rendőrség tisztjei nem sokkal ezután ellátogattak Dunbar otthonába. Állítólag ekkor már a férfi azt mondta a tiszteknek, hogy csak buta volt és bohóckodott - írja a Magyar Nemzet.