Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Charlie Kirk emlékére rendezett virrasztás résztvevőit fenyegette, elfogták a rendőrök

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 21:20
terrorizmuscharlie kirkvádfenyegetés
A férfit terrorfenyegetéssel vádolják.

Mint arról korábban már beszámoltunk, Charlie Kirk életét vesztette, miután egy egyetemi előadás közben merényletet követtek el ellene. A jobboldali aktivistát időközben eltemették, és az Egyesült Államokban számos helyen tartottak virrasztásokat az emlékére.

Charlie Kirk
Charlie Kirk Fotó: AFP

A San Antonió-i rendőrség pedig nemrégiben letartóztatott egy 19 éves férfit, aki egy Facebook-bejegyzéshez fűzött kommentjében fenyegetést fogalmazott meg a Texasi Egyetem San Antonió-i (UTSA) Charlie Kirk emlékére tartott virrasztásának résztvevőivel szemben. A férfit terrorfenyegetéssel vádolják.

A hozzászólásában állítólag azt írta, hogy a szeptember 15-i Charlie Kirkért tartott virrasztáson való részvétel nem lesz sem jó, sem megnyugtató.

Ez szégyenletes, és tenni fogok róla, hogy ez ne legyen sem jó, sem megnyugtató virrasztás, majd meglátják

– írta Dunbar a vallomás szerint.

A férfi arra is utalt, hogy egy Ford teherautót fog használni fenyegetésének végrehajtásához.

Majd meglátja, én egyszerűen nem tanácsolnám, hogy megpróbáljanak megállítani egy Ford 250-es dízel teherautót. Mutassák meg, mennyit jelentett nekik Charlie

– áll a férfi vallomásában.

A San Antonió-i rendőrség tisztjei nem sokkal ezután ellátogattak Dunbar otthonába. Állítólag ekkor már a férfi azt mondta a tiszteknek, hogy csak buta volt és bohóckodott - írja a Magyar Nemzet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu