Teréz körúti robbantás: 9 éve történt meg a borzalom Budapest szívében - így vannak a megtámadott rendőrök

Teréz körúti robbantás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 19:15
9 évvel ezelőtt történt meg, a magyar kriminalisztika egyik leghátborzongatóbb merénylete. A Teréz körúti robbantás következtében 2016. szeptember 24-én, 22 óra 36 perckor egy felújításra előkészített üzlethelyiség bejáratánál egy rendőr súlyos, a társa életveszélyes, sérülést szenvedett, miután a pokolgép működése lépett.
9 év telt el a Teréz körúti robbantás óta. A brutális bűncselekmény éppen akkor történt, amikor V. László és A. Szabina törzsőrmesterek elsétáltak egy felújításra előkészített üzlethelyiség előtt. László súlyos, társa életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az országos rendőr-főkapitány már másnap bejelentette, hogy a merénylet egyértelműen a járőrök ellen irányult, a szerkezet pedig egy házilag barkácsolt szögbomba lehetett. Az elkövetőt egy hónapnyi nyomozás után, Keszthelyen sikerült a Terrorelhárítási Központnak elfognia.

A Teréz körúti robbantás elkövetője a bíróságon Fotó: Bors

A két sérült rendőr egyikének még sikerült rádión segítséget kérnie, miközben kollégája vérzését is megpróbálta elállítani. A robbanásban több, közelben álló autó is megrongálódott, illetve több lakás ablaka is betört, de tűz szerencsére, nem keletkezett. A helyszínen rengeteg szöget találtak, köztük olyat is, ami nem kevesebb, mint 180 méterre repült. A merénylő a tette végrehajtása után gyalogosan menekült el. A nyomozók, a térfigyelő kamerák felvételei alapján egészen a Népligetig sikeresen lekövették az útvonalát, és megállapították, hogy többször is átöltözött, még a cipőjét is lecserélte.

A Teréz körúti robbantás ügyében hosszasan nyomoztak

A nyomozás elején felmerült, hogy az elkövetőt a 2006-os zavargások résztvevői között kell keresni, ugyanis lehetségesnek tűnt, hogy az akkoriban előforduló túlkapások egyik érintettje oly mértékű gyűlöletet érez az egyenruhások iránt, hogy mindenképpen meg akarta torolni sérelmeit. Később egyértelművé vált, hogy az elkövető magányosan dolgozott. A gondos kórházi kezelésnek köszönhetően végül mindkét rendőr felépült. A jogerős ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla 2019. március 12-én hirdette ki, és kimondta, hogy a robbantó legkorábban 30 év letöltése után szabadulhat.

 

