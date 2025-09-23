Nagy a baj: szupertájfun közelít, már egyre közelebb jár

A világ idei legerősebb trópusi vihara, a Ragasa közelít Dél-Kína partvidéke felé, ezért kedden Hongkongban, Makaón és a szomszédos Kuangtung tartományban is rendkívüli intézkedéseket vezettek be - jelentette a kínai állami média.

Kína újabb természeti veszéllyel néz szembe. Fotó: Forrás: Stephen Wheeler/commons.wikimedia.org

A jelentések szerint a Ragasa nevű szupertájfun várhatóan szerda reggel ér partot, erőteljes széllel és heves esőzésekkel. Hongkongban kedd délutánra a 8-as viharjelzést adták ki, amely a harmadik legmagasabb riasztási szint. Ennek nyomán az iskolák és számos üzlet zárva tart, miközben a tömegközlekedési eszközöket is korlátozzák, közte körülbelül 700 repülőjáratot töröltek.

A hongkongi meteorológiai szolgálat szerint:

A Ragasa tájfun óránként 220 kilométeres széllel is tombolhat, és szerdán hurrikánerejű széllökések, valamint akár 4-5 méteres tengerszint-emelkedés is előfordulhat. A vízszint várhatóan két méterrel emelkedik a part menti területeken

- áll az előrejelzésben.

A szomszédos Makaón szintén elrendelték az iskolák bezárását, és megkezdték az evakuálási intézkedéseket. A dél-kínai Kuangtung tartományban kedd délelőtt a legmagasabb szintű vészhelyzeti riasztást adták ki, miután a helyi meteorológiai központ szerint a szupertájfun 24 órán belül érheti el a szárazföldet Csuhaj városa és Hszüven megye között.

A tájfun korábban hétfőn áthaladt a Fülöp-szigetek északi részén, ahol Ferdinand Marcos elnök teljes riadókészültséget rendelt el, miután a vihar maximális szélsebessége elérte az óránkénti 205 kilométeres sebességet - írja az MTI.