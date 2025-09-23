Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy a baj: szupertájfun közelít, már egyre közelebb jár

tájfun
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 10:40
RiasztásKína
Több helyen is a legmagasabb készültséget rendelték el.

A világ idei legerősebb trópusi vihara, a Ragasa közelít Dél-Kína partvidéke felé, ezért kedden Hongkongban, Makaón és a szomszédos Kuangtung tartományban is rendkívüli intézkedéseket vezettek be - jelentette a kínai állami média.

Kína
Kína újabb természeti veszéllyel néz szembe. Fotó: Forrás: Stephen Wheeler/commons.wikimedia.org

A jelentések szerint a Ragasa nevű szupertájfun várhatóan szerda reggel ér partot, erőteljes széllel és heves esőzésekkel. Hongkongban kedd délutánra a 8-as viharjelzést adták ki, amely a harmadik legmagasabb riasztási szint. Ennek nyomán az iskolák és számos üzlet zárva tart, miközben a tömegközlekedési eszközöket is korlátozzák, közte körülbelül 700 repülőjáratot töröltek.

A hongkongi meteorológiai szolgálat szerint: 

A Ragasa tájfun óránként 220 kilométeres széllel is tombolhat, és szerdán hurrikánerejű széllökések, valamint akár 4-5 méteres tengerszint-emelkedés is előfordulhat. A vízszint várhatóan két méterrel emelkedik a part menti területeken 

- áll az előrejelzésben.

A szomszédos Makaón szintén elrendelték az iskolák bezárását, és megkezdték az evakuálási intézkedéseket. A dél-kínai Kuangtung tartományban kedd délelőtt a legmagasabb szintű vészhelyzeti riasztást adták ki, miután a helyi meteorológiai központ szerint a szupertájfun 24 órán belül érheti el a szárazföldet Csuhaj városa és Hszüven megye között.

A tájfun korábban hétfőn áthaladt a Fülöp-szigetek északi részén, ahol Ferdinand Marcos elnök teljes riadókészültséget rendelt el, miután a vihar maximális szélsebessége elérte az óránkénti 205 kilométeres sebességet - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu