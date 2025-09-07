Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Borzalmas repülőgépbaleset történt: ketten életüket vesztették

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 17:05
Egy 46 éves férfi és egy 72 éves nő hunyt el a balesetben.

Lezuhant egy kisrepülőgép vasárnap Prága Letnany nevű városrészében egy erdőben, a balesetben ketten vesztették életüket - közölte Richard Hrdina cseh rendőrségi szóvivő a CTK helyi hírügynökségnek nyilatkozva.

sziréna, rendőr, rendőrség, betörő, gyilkosság, összeverekedett barátjával, tolvaj
Két ember életét vesztette egy borzalmas repülőgépbalesetben Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Hrdina szerint a pilóta röviddel a felszállást követően a Letnany repülőtérről műszaki hibát észlelt és megpróbált visszafordulni, de ez már nem sikerült neki, és a kisgép balesetet szenvedett. Hozzátette, hogy két halálos áldozat volt: egy 46 éves férfi és egy 72 éves nő.

Vojtech Sosna, a cseh tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy egy ultrakönnyű repülőgépről volt szó.

A hatóságok tájékoztatása szerint a történtek körülményeit a légi balesetekre szakosodott nyomozók mellett bűnügyi nyomozók is vizsgálják - írja az MTI.

 

