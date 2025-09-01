Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Óriási füst borította be a belvárost: közel 60 elektromos roller akkumulátora gyulladt ki

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 15:40
Vasárnap délután hatalmas füst lepte el a belvárost, miután tucatnyi elektromos roller akkumulátora gyulladt ki egy épület földszinti helyiségében.

Vasárnap délután óriási füst borította be Budapest belvárosát, miután csaknem 60 elektromos roller akkumulátora kapott lángra az V. kerületi Március 15. téren. A tűz egy négyemeletes épület földszinti üzlethelyiségében keletkezett, ahol rollereket töltöttek.

A tűzoltók gyorsan eloltották a rollerek okozta lángokat.
A tűzoltók gyorsan eloltották a rollerek okozta lángokat. (Képünk illusztráció) Fotó: Ripost

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a lángokat azonnal észlelték, és perceken belül négy tűzoltójármű, valamint öt vízsugár érkezett a helyszínre. Az épületből hét embert kísértek ki, a többieket biztonsági okokból otthonaikban tartották, amíg a beavatkozás zajlott.

A tűzoltók közel egy órán át dolgoztak a lángok megfékezésén, majd átvizsgálták és átszellőztették az egész épületet, beleértve a padlásteret is. Szerencsére senki sem sérült meg.

A bérelhető rollereket üzemeltető utazási iroda az épület mögötti raktárában töltötte az akkumulátorokat, és feltételezések szerint egy meghibásodott eszköz indította el a tüzet, amely gyorsan átterjedt a többi akkumulátorra is - írta a Tények.

 

