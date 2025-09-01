Óriási füst borította be a belvárost: közel 60 elektromos roller akkumulátora gyulladt ki

Vasárnap délután óriási füst borította be Budapest belvárosát, miután csaknem 60 elektromos roller akkumulátora kapott lángra az V. kerületi Március 15. téren. A tűz egy négyemeletes épület földszinti üzlethelyiségében keletkezett, ahol rollereket töltöttek.

A tűzoltók gyorsan eloltották a rollerek okozta lángokat. (Képünk illusztráció) Fotó: Ripost

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a lángokat azonnal észlelték, és perceken belül négy tűzoltójármű, valamint öt vízsugár érkezett a helyszínre. Az épületből hét embert kísértek ki, a többieket biztonsági okokból otthonaikban tartották, amíg a beavatkozás zajlott.

A tűzoltók közel egy órán át dolgoztak a lángok megfékezésén, majd átvizsgálták és átszellőztették az egész épületet, beleértve a padlásteret is. Szerencsére senki sem sérült meg.

A bérelhető rollereket üzemeltető utazási iroda az épület mögötti raktárában töltötte az akkumulátorokat, és feltételezések szerint egy meghibásodott eszköz indította el a tüzet, amely gyorsan átterjedt a többi akkumulátorra is - írta a Tények.