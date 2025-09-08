Rettegés Kazincbarcikán: szatír tartja félelemben a lakókat

A közösségi média bejegyzések csak úgy hemzsegtek arról, hogy a borsodi településen szatír fogdosta a nőket - írja a boon.hu

Kazincbarcikán szatír les áldozataira. Forrás: tények.hu

Kazincbarcikán szatír tartja rettegésben az embereket

A szatír az utcán támadt rá egy 16 éves lányra a városban, aki a kutyáját sétáltatta. Hátulról fogdosni kezdte a tinédzsert, aki egy lépcsőházba menekült előle. Alig négyszáz méterrel messzebb pedig egy nőre támadt rá ugyanígy egy másik férfi, őt elfogták a rendőrök.

Elég szomorú, hogy idáig eljutottunk, hogy ilyenek megtörténnek. Az ember nem meri kiengedni a gyerekét lassan

- nyilatkozta egy lakó a Tények.hu-nak.

Este egyre veszélyesebb kimenni. Jobban oda kellene figyelni a közbiztonságra. Nem biztos, hogy kimennék az utcára 11 óra fele.

- mondta egy hölgy.

Szexuális kényszerítés miatt indult a szatír ellen eljárás.

A teljes riport a tények.hu oldalán megtekinthető.



