Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rettegés Kazincbarcikán: szatír tartja félelemben a lakókat

szatír
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 11:11
kazincbarcikafélelem
A helyiek szerint este egyre veszélyesebb kimenni az utcára.

A közösségi média bejegyzések csak úgy hemzsegtek arról, hogy a borsodi településen szatír fogdosta a nőket - írja a boon.hu

szatír
Kazincbarcikán szatír les áldozataira. Forrás: tények.hu

Kazincbarcikán szatír tartja rettegésben az embereket

A szatír az utcán támadt rá egy 16 éves lányra a városban, aki a kutyáját sétáltatta. Hátulról fogdosni kezdte a tinédzsert, aki egy lépcsőházba menekült előle. Alig négyszáz méterrel messzebb pedig egy nőre támadt rá ugyanígy egy másik férfi, őt elfogták a rendőrök.

Elég szomorú, hogy idáig eljutottunk, hogy ilyenek megtörténnek. Az ember nem meri kiengedni a gyerekét lassan

 - nyilatkozta egy lakó a Tények.hu-nak.

Este egyre veszélyesebb kimenni. Jobban oda kellene figyelni a közbiztonságra. Nem biztos, hogy kimennék az utcára 11 óra fele.

- mondta egy hölgy.

Szexuális kényszerítés miatt indult a szatír ellen eljárás.

A teljes riport a tények.hu oldalán megtekinthető.


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu