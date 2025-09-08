Rettegés Kazincbarcikán: szatír tartja félelemben a lakókat

A közösségi média bejegyzések csak úgy hemzsegtek arról, hogy a borsodi településen szatír fogdosta a nőket - írja a boon.hu
A szatír az utcán támadt rá egy 16 éves lányra a városban, aki a kutyáját sétáltatta. Hátulról fogdosni kezdte a tinédzsert, aki egy lépcsőházba menekült előle. Alig négyszáz méterrel messzebb pedig egy nőre támadt rá ugyanígy egy másik férfi, őt elfogták a rendőrök.
Elég szomorú, hogy idáig eljutottunk, hogy ilyenek megtörténnek. Az ember nem meri kiengedni a gyerekét lassan
- nyilatkozta egy lakó a Tények.hu-nak.
Este egyre veszélyesebb kimenni. Jobban oda kellene figyelni a közbiztonságra. Nem biztos, hogy kimennék az utcára 11 óra fele.
- mondta egy hölgy.
Szexuális kényszerítés miatt indult a szatír ellen eljárás.
A teljes riport a tények.hu oldalán megtekinthető.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.