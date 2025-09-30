Kiakadtak az utasok: felháborító dolgot művelt egy férfi a vonaton

Felháborító dolgot művelt a népszerű vasútvonalon egy ismeretlen férfi. Az egyik szerelvényen egy szatír garázdálkodott, akit szeméremsértő viselkedése miatt keres a rendőrség.
Az illető a szeptember 8-án, a 15 óra 14 perckor Dorog és Magdolnavölgy között közlekedő vonaton borította ki az utasokat a viselkedésével - írja a kemma.hu.
A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen
