Kiakadtak az utasok: felháborító dolgot művelt egy férfi a vonaton

Felháborító dolgot művelt a népszerű vasútvonalon egy ismeretlen férfi. Az egyik szerelvényen egy szatír garázdálkodott, akit szeméremsértő viselkedése miatt keres a rendőrség.

Rendőrség keresi a szatírt Fotó: Gé

Az illető a szeptember 8-án, a 15 óra 14 perckor Dorog és Magdolnavölgy között közlekedő vonaton borította ki az utasokat a viselkedésével - írja a kemma.hu.