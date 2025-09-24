Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Mercédesz, Gellért névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szabadnapos rendőr cselekedett: ismert tolvajt kapcsolt le

rendőr
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 10:50
tolvajmotor
A tolvajt már ránézésre felismerte. Igazoltatása után a fiatal azonnal vallomást tett a szabadnapos rendőrnek.
CJA
A szerző cikkei

A napokban egy szabadnapos rendőr intézkedett két fiatal ellen, akik motort és rollert próbáltak ellopni. 

rendőr rendőrség rendőrautó
Szabadnapos rendőr fogta el a tolvajt / (Képünk illusztráció) 
Fotó: police.hu / police.hu

A tolvajokat Szabadkai Imre főtörzszászlós fogta el. Neve sokaknak ismerős lehet egy korábbi vasi életmentés kapcsán, ezúttal azonban bűnözőket kapcsolt le. Imre éppen szabadnapját töltötte Bükön, amikor meglátta az egyik ismert fiatalt, amint egy motort tolt. Tudta, hogy a fiatalnak nincs jogosítványa, ezért azonnal szolgálatba helyezte magát, és intézkedett.

Szabadnapos rendőrnek tálalt ki a tolvajt

Az igazoltatás után a fiatal elismerte, hogy társával együtt lopták a motort Szombathelyről. A nyomozás során kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen bűncselekmény: a két fiatal összesen négy motort vitt el a megyeszékhely különböző pontjairól. Két újabb próbálkozásuk sikertelen volt, az egyik helyszínen megzavarták őket, a másik esetben a riasztó szólalt meg, így kénytelenek voltak elmenekülni.

A lopások listáját tovább bővíti egy lezárt kerékpár, amelyet a vasútállomásról toltak el. Továbbá a nyár folyamán egyikük két elektromos rollert is ellopott a szombathelyi vasútállomás kerékpártárolójából.

A szombathelyi nyomozók mindkettejüket gyanúsítottként hallgatták ki. Többrendbeli lopás bűntette és lopás bűntett kísérlete miatt folyik eljárás ellenük - írja a police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu