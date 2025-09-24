Szabadnapos rendőr cselekedett: ismert tolvajt kapcsolt le

A napokban egy szabadnapos rendőr intézkedett két fiatal ellen, akik motort és rollert próbáltak ellopni.

Szabadnapos rendőr fogta el a tolvajt / (Képünk illusztráció)

A tolvajokat Szabadkai Imre főtörzszászlós fogta el. Neve sokaknak ismerős lehet egy korábbi vasi életmentés kapcsán, ezúttal azonban bűnözőket kapcsolt le. Imre éppen szabadnapját töltötte Bükön, amikor meglátta az egyik ismert fiatalt, amint egy motort tolt. Tudta, hogy a fiatalnak nincs jogosítványa, ezért azonnal szolgálatba helyezte magát, és intézkedett.

Szabadnapos rendőrnek tálalt ki a tolvajt

Az igazoltatás után a fiatal elismerte, hogy társával együtt lopták a motort Szombathelyről. A nyomozás során kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen bűncselekmény: a két fiatal összesen négy motort vitt el a megyeszékhely különböző pontjairól. Két újabb próbálkozásuk sikertelen volt, az egyik helyszínen megzavarták őket, a másik esetben a riasztó szólalt meg, így kénytelenek voltak elmenekülni.

A lopások listáját tovább bővíti egy lezárt kerékpár, amelyet a vasútállomásról toltak el. Továbbá a nyár folyamán egyikük két elektromos rollert is ellopott a szombathelyi vasútállomás kerékpártárolójából.

A szombathelyi nyomozók mindkettejüket gyanúsítottként hallgatták ki. Többrendbeli lopás bűntette és lopás bűntett kísérlete miatt folyik eljárás ellenük.