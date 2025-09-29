Megrendelték a segélykérő koktélt – egy 17 éves lány életét mentette meg a magyar hamburgerező

A Billog hamburgerező nemrég vezette be az étlapjára az úgynevezett "Angel Shotot," egy olyan segélykérő koktélt, amely elsősorban bántalmazott, vagy veszélyben lévő nők számára nyújt diszkrét lehetőséget arra, hogy segítséget kérjenek.

Segélykérő koktél mentette meg a 17 éves lány életét Fotó: unsplash.com

A koktél nem egy valós ital: ha kikéred az dolgozó kollégák segítenek neked biztonságba jutni, és szükség esetén értesítik a hatóságokat.

A hamburgerező egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla, hogy máris éles helyzetben kellett alkalmazni a módszert, és ezzel egy 17 éves lány életét sikerült megmenteni.

Törzsvendég kérte a segélykérő koktélt

A történet szerint egy törzsvendég rendelte meg az Angel Shot nevű italt, ám nem magának, hanem egy fiatal lánynak, akit az utcán talált. A lányt egy férfi a buszmegállóban ütötte-rúgta, a vendég pedig azonnal felismerte, hogy segítségre van szüksége. A hamburgerezőbe vitte a kiskorút, és ott kérte ki számára a segélykérő koktélt, így értesítették a dolgozók a hatóságokat.

A lányt kórházba szállították, és mint később kiderült: napok óta fogva tartotta az erőszaktevője. A bejegyzés szerint a lány nagyon éhes volt, így egy Kentucky burgert kapott, majd, az időközben kiérkező mentős javaslatára, egy cukros kólát is ivott.

Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy volt lélekjelenlétük, hívták a rendőrséget, majd engem is értesítettek, én pedig azonnal rohantam a Billogba! Mint kiderült, a kislányt napok óta bezárva tartották. Nagyon éhes volt, ebben tudtunk segíteni…

- írta a hamburgerező vezetője a bejegyzésben.

A munkatárs nemcsak az áldozatsegély telefonszámát adta át a lánynak, hanem egy kis készpénzt is, illetve azt tanácsolta: ha kell, bármikor visszatérhet a biztonságos helyre. Az esetben hivatalos eljárás indult.

A bejegyzés végén köszönetet mondtak nemcsak a gyorsan reagáló dolgozóknak, hanem azoknak a bátor embereknek is, akik nem fordítottak hátat a bajban lévő lánynak, hanem bizalmat szavaztak a hamburgerezőnek és munkatársainak, és ezzel segítettek megmenteni egy életet.