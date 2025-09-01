Rolleres okozott balesetet Magyarországon, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott

A győri rendőrök közúti cserbenhagyás vétsége miatt indítottak eljárást 08010/3514/2025. bűnügyi számon egy ismeretlen férfi ellen, aki 2025. augusztus 18-án 15:30 körül balesetet okozott a Jedlik Ányos híd kerékpárútján.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a rolleres férfi azonosításában. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

A férfi elektromos rollerrel a forgalommal szemben közlekedett, amikor szembe került egy szabályosan haladó, 14 éves fiúval. A fiatal a veszélyes helyzet miatt hirtelen elrántotta járművét, elvesztette az uralmát felette, és elesett, aminek következtében megsérült.

A balesetet okozó férfi azonban nem állt meg, segítséget sem nyújtott, és adatait sem adta meg, egyszerűen elhajtott a helyszínről.

A Győri Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához és a körülmények tisztázásához. Aki bármit tud az esetről, jelentkezzen a Közlekedésrendészeti Osztályon a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 vagy 96/520-094-es telefonszámokon, illetve az ingyenesen hívható 112-es segélyhívón - közölték a rendőrség oldalán.