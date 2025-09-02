Ebben a házban fogták el a miskei gyermekgyilkosság miatt körözött férfit - fotók

Ebben a házban bujkált a gyilkosság után a férfi:

A házat az elfogás előtt a rendőrök körbevették.

A férfinak esélye sem volt arra, hogy elmeneküljön.

A ház elhagyatottan áll, nem lakik benne senki.

A férfi, úgy tudjuk, nem volt egyedül, vele volt a szeretője is.

Ahogy azt korábban megírtuk: a rendőrség azonnal keresni kezdett egy férfit, a meggyilkolt kislány édesanyjának jelenlegi párját. A férfit végül néhány órával a gyilkosság után fogták el, alig néhány száz méterre onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták.