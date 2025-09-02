Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Ebben a házban fogták el a miskei gyermekgyilkosság miatt körözött férfit - fotók

gyermekgyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 12:23
Miskerendőrség
A Bors stábja ott volt, amikor elfogták azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte élettársa kétéves gyerekét.

Ebben a házban bujkált a gyilkosság után a férfi:

 

A házat az elfogás előtt a rendőrök körbevették.

 

A férfinak esélye sem volt arra, hogy elmeneküljön.

 

A ház elhagyatottan áll, nem lakik benne senki.

 

A férfi, úgy tudjuk, nem volt egyedül, vele volt a szeretője is.

 

Ahogy azt korábban megírtuk: a rendőrség azonnal keresni kezdett egy férfit, a meggyilkolt kislány édesanyjának jelenlegi párját. A férfit végül néhány órával a gyilkosság után fogták el, alig néhány száz méterre onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták.

 

