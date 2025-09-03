Órákig a metróban rekedtek az utasok a meghibásodott szerelvény miatt

Hétfő este rémálommá vált a hazaút több ezer londoni számára, amikor a Jubilee metróvonal egyik szerelvénye meghibásodott, és az utasok órákra a kocsikba szorultak. A történtek a csúcsidőben bénították meg a forgalmat, sőt, még másnap is komoly fennakadásokat okoztak.

Órákra a metróban ragadtak az utasok Fotó: freepik - illusztráció

Az egyik nő elmondása szerint három órán keresztül nem engedték ki őket, és a zsúfolt kocsiban sokan kénytelenek voltak állva várakozni. Videót is feltöltött a TikTokra, amelyhez keserűen hozzátette: „Kaphatok kártérítést életre szólóan ezért a PTSD-eseményért?”.

A British Transport Police és az állomási dolgozók végül kimenekítették az embereket, akiknek a sötét síneken át kellett visszagyalogolniuk a legközelebbi állomásig.

Két óra múlva kiengedtek, és a pályán keresztül sétáltunk vissza a Waterloo állomásra. Mindenki nyugodt és civilizált maradt

– mondta egy férfi a Metro szerint.

A Transport for London bocsánatot kért az utasoktól, és közölte, hogy két hibás szerelvény okozta a káoszt. A Jubilee vonalon még kedden is súlyos késéseket jelentettek. Mindez napokkal azelőtt történt, hogy egy tervezett sztrájk szinte teljesen leállíthatja a londoni metrót.