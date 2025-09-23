Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Tragédia a 3-as főúton, a helyszínen szörnyethalt a sofőr - Fotó!

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 11:33
3-as főútsofőrhalálos baleset
A sofőr maga hívta fel a mentőket, ám nem sokkal később rosszul lett és elhunyt.
Bors
Az árokban kötött ki az a furgon, amely kedd reggel vaddal ütközött a 3-as főúton, Detk közelében - írja a Heol. 

Halálos baleset történt a 3-as főúton / Fotó: Ládi László/Agria Tv Bt

A hírportál szerint a furgon sofőrje még beszélt a mentőkkel az ütközést követően, ám nem sokkal később rosszul lett, és a helyszínen életét vesztette. Az Origo információi szerint a sofőr maga hívta fel a mentőket, és kért segítséget, majd ezt követően lett rosszul és halt bele a sérüléseibe.

 

