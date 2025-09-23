Tragédia a 3-as főúton, a helyszínen szörnyethalt a sofőr - Fotó!

Az árokban kötött ki az a furgon, amely kedd reggel vaddal ütközött a 3-as főúton, Detk közelében - írja a Heol.
A hírportál szerint a furgon sofőrje még beszélt a mentőkkel az ütközést követően, ám nem sokkal később rosszul lett, és a helyszínen életét vesztette. Az Origo információi szerint a sofőr maga hívta fel a mentőket, és kért segítséget, majd ezt követően lett rosszul és halt bele a sérüléseibe.
