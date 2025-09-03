Nagy a baj Csongrádon, hatalmas karambol történt

Motorkerékpár és személyautó karambolozott Csongrádon, a Fő utca és a Csemegi Károly utca kereszteződésében, a Szentháromság térnél. A helyi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett kereszteződésben forgalomkorlátozásra lehet számítani - írja a katasztrofavedelem.hu.