Tragédia Zebegényben: holtan találták meg az eltűnt nyugdíjast

Nemcsak a rendőrök, de még a hegyimentők is órákon keresztül kutattak az után az idős asszony után, akinek különös módon veszett nyoma Zebegényben. Lapunk úgy tudja, hogy az eltűnt nyugdíjas az otthonából indult útnak még a hétvégén, ezután viszont már senki nem tudta elérni. Bár mindenki az utolsó pillanatig reménykedett a csodában, pár órával később kiderült, hogy a legrosszabb dolog történt, ami csak bekövetkezhetett: az idős asszonynak már csak a holttestét találták meg.

Az eltűnt nyugdíjast sokan keresték. Tragikus módon már csak a holttestét találták meg Fotó: unsplash.com

Holtan találták az eltűnt nyugdíjast

Az ijedt család azonnal értesítette a hatóságokat, akiktől haladéktalanul segítséget kértek. A hegyimentőket is ők értesítették, akik rögvest riadót fújtak.

A család kérésére tesszük közzé az alábbi felhívást. A hegyimentő szolgálat elkezdte az adatgyűjtést. Kérjük, amennyiben látják a hölgyet, hívják a hegyimentő szolgálat SOS számát vagy közvetlenül a családot

- közölte akkor a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat. Azonnal nekiláttak az asszony keresésének, miután maga, az eltűnt asszony unokája is kétségbeesett üzentet tett közzé közösségi oldalán.

Nagymamám, tegnap délután 5-kor, elindult Zebegényi otthonából, azóta nem tudunk róla. Lehet, hogy rosszul lett. Aki tud segíteni, vagy ha látja valahol, kérem, értesítsen

- írta összetörten. Bár mindent elkövettek, hogy rábukkanjanak az idős nőre, sajnos a felhívás után pár órával tragikus hírt kellett közölniük: megtalálták a nyugdíjas holttestét:

A felhívásunk tárgytalan, a hölgyet megtalálták. Őszinte részvétünk a családnak

- közölte szomorúan és szűkszavúan a hegyimentő szolgálat.