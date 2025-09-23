Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Tragédia Zebegényben: holtan találták meg az eltűnt nyugdíjast

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 15:45
Az idős asszony otthonról indult el, majd nyoma veszett. Bár még a hegyimentők is keresték a Zebegényből eltűnt nénit, tragédia történt: a nyugdíjasnak már csak a holttestét találták meg.

Nemcsak a rendőrök, de még a hegyimentők is órákon keresztül kutattak az után az idős asszony után, akinek különös módon veszett nyoma Zebegényben. Lapunk úgy tudja, hogy az eltűnt nyugdíjas az otthonából indult útnak még a hétvégén, ezután viszont már senki nem tudta elérni. Bár mindenki az utolsó pillanatig reménykedett a csodában, pár órával később kiderült, hogy a legrosszabb dolog történt, ami csak bekövetkezhetett: az idős asszonynak már csak a holttestét találták meg

Az eltűnt nyugdíjast sokan keresték. Tragikus módon már csak a holttestét találták meg    Fotó: unsplash.com

Holtan találták az eltűnt nyugdíjast

Az ijedt család azonnal értesítette a hatóságokat, akiktől haladéktalanul segítséget kértek. A hegyimentőket is ők értesítették, akik rögvest riadót fújtak.

A család kérésére tesszük közzé az alábbi felhívást. A hegyimentő szolgálat elkezdte az adatgyűjtést. Kérjük, amennyiben látják a hölgyet, hívják a hegyimentő szolgálat SOS számát vagy közvetlenül a családot

 - közölte akkor a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat. Azonnal nekiláttak az asszony keresésének, miután maga, az eltűnt asszony unokája is kétségbeesett üzentet tett közzé közösségi oldalán. 

Nagymamám, tegnap délután 5-kor, elindult Zebegényi otthonából, azóta nem tudunk róla. Lehet, hogy rosszul lett. Aki tud segíteni, vagy ha látja valahol, kérem, értesítsen

 -  írta összetörten. Bár mindent elkövettek, hogy rábukkanjanak az idős nőre, sajnos a felhívás után pár órával tragikus hírt kellett közölniük: megtalálták a nyugdíjas holttestét: 

A felhívásunk tárgytalan, a hölgyet megtalálták. Őszinte részvétünk a családnak

 - közölte szomorúan és szűkszavúan a hegyimentő szolgálat. 

87 éves nyugdíjast kerestek

Alig pár nappal korábban nem messze innen, a Visegrádi-hegységben tűnt el egy 87 éves férfi. A nyugdíjas egy egész napos túrára indult, de baleset érte, rásötétedett és a telefonja is lemerült. A férfi életben volt, amikor a hajnali órákban rátalált a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat. Életmentő szerencséje volt; az idős férfi egy jelölt úton feküdt a földön. 

 

 

