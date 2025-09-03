"A szülők semmilyen érzelmet nem mutattak" - megszólaltak a Szondi utcában elhunyt csecsemő szomszédai

Döbbenten áll a budapesti, Szondi utcai társasház lakóközössége a tegnapi tragédia előtt. Az épület harmadik emeletére néhány hete költözött be egy háromgyermekes kínai család. Az apa szeptember 2-án értesítette a segélyhívó központot, hogy a kéthónapos kislánya nem mutat életjeleket. Lényegében a már halott csecsemőhöz hívta ki a mentőt.

Halott csecsemőhöz riasztották a mentősöket a Szondi utcai házba Fotó: Bors

A mentők ugyan hamar a helyszínre értek, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A férfi a rendőröknek aztán bevallotta, hogy előző nap leejtette a gyermekét.

- A családot alig ismertük. Zárkózottan éltek. Bár lehet, hogy csak a nyelvi nehézségek miatt, de be sem mutatkoztak – mondta a Borsnak az egyik szomszéd és hozzátette: két tolmácsot is igénybe kellett venni, hogy a mentők és rendőrök szót értsenek a férfivel.

A szülők semmilyen érzelmet nem mutattak, amíg a mentősök megpróbáltak a kislányon segíteni. Az életben maradt gyerekeket kórházba szállították, mert ők sem voltak jól. Remélem, elveszik őket a felelőtlen szülőktől

– fejtette ki a ház egy másik lakója.

A kislány babakocsija üresen áll Fotó: Bors

Ottjártunkkor a kínai családból senki nem tartózkodott otthon.

A halott csecsemő testvéreit kórházba szállították

Információink szerint a kisbaba helyszínen tartózkodó ikertestvérén alultápláltság jeleit tapasztalták, a hároméves, nagyobb testvére testén pedig kék-zöld foltok mutatkoztak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint "szeptember 2-án 16 óra 13 perckor érkezett bejelentés, miszerint egy VI. kerületi lakásban elhunyt egy csecsemő. A jelenlegi adatok szerint szeptember 1-jén 12 óra 30 perckor a lakásban egy 44 éves, kínai állampolgárságú férfi leejtette a kéthónapos lányát, aki - az apa elmondása szerint - életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat. A BRFK Életvédelmi Osztály gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A helyszínen a csecsemő apját elfogták, majd előállították. Gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását."