"A szülők semmilyen érzelmet nem mutattak" - megszólaltak a Szondi utcában elhunyt csecsemő szomszédai

Döbbenten áll a budapesti, Szondi utcai társasház lakóközössége a tegnapi tragédia előtt. Az épület harmadik emeletére néhány hete költözött be egy háromgyermekes kínai család. Az apa szeptember 2-án értesítette a segélyhívó központot, hogy a kéthónapos kislánya nem mutat életjeleket. Lényegében a már halott csecsemőhöz hívta ki a mentőt.
A mentők ugyan hamar a helyszínre értek, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A férfi a rendőröknek aztán bevallotta, hogy előző nap leejtette a gyermekét.
- A családot alig ismertük. Zárkózottan éltek. Bár lehet, hogy csak a nyelvi nehézségek miatt, de be sem mutatkoztak – mondta a Borsnak az egyik szomszéd és hozzátette: két tolmácsot is igénybe kellett venni, hogy a mentők és rendőrök szót értsenek a férfivel.
A szülők semmilyen érzelmet nem mutattak, amíg a mentősök megpróbáltak a kislányon segíteni. Az életben maradt gyerekeket kórházba szállították, mert ők sem voltak jól. Remélem, elveszik őket a felelőtlen szülőktől
– fejtette ki a ház egy másik lakója.
Ottjártunkkor a kínai családból senki nem tartózkodott otthon.
Információink szerint a kisbaba helyszínen tartózkodó ikertestvérén alultápláltság jeleit tapasztalták, a hároméves, nagyobb testvére testén pedig kék-zöld foltok mutatkoztak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint "szeptember 2-án 16 óra 13 perckor érkezett bejelentés, miszerint egy VI. kerületi lakásban elhunyt egy csecsemő. A jelenlegi adatok szerint szeptember 1-jén 12 óra 30 perckor a lakásban egy 44 éves, kínai állampolgárságú férfi leejtette a kéthónapos lányát, aki - az apa elmondása szerint - életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat. A BRFK Életvédelmi Osztály gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A helyszínen a csecsemő apját elfogták, majd előállították. Gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.