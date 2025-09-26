Halálos baleset a magyar főúton - a helyszínt ellepték a rendőrök

A rendőrség információi szerint pénteken délután történt az a halálos kimenetelű baleset az M86-os számú autóúton, amelyben egy ember életét vesztette.

Fotó: Police.hu

Az M86-os Szombathely felé vezető oldalán a 132-es kilométerszelvényben Magyarkeresztúr térségében történt a tragédia. A rendelkezésre álló adatok szerint a balesetben egy motorkerékpáros érintett, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az érintett útszakaszon a rendőrség forgalomkorlátozás mellett végzi a helyszínelést.