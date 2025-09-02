Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Villamossínen kerülte ki a dugót, gyűrűsfarkú maki ült az anyósülésen - Fotó

gyűrűsfarkú maki
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 11:00
Fővárosi Állat- és NövénykertbűncselekményMadagaszkártermészetkárosítás
Madagaszkár a bolygónk sokféleségének egyik kulcsfontosságú pontja, az ott élő fajok 90 százaléka ugyanis sehol máshol nem található meg a Földön. Innen származik az a gyűrűsfarkú maki is, akit egy budapesti férfi az anyósülésen utaztatott. A makik hobbiállatként tartása szigorúan tiltott, mivel veszélyeztetett fajnak minősülnek. A férfi ráadásul csak azért bukott le, mert a villamossíneken száguldozott.

Talán sohasem derült volna ki, hogy mit szállít az autójában a férfi, ha nem hívta volna fel magára a rendőrség figyelmét egy közlekedési szabálysértéssel. A férfi ugyanis úgy döntött, hogy a villamossíneket használva kerüli ki a dugót. A jelenet azonban szemet szúrt a szemfüles járőröknek, akik a nyomába eredtek, hogy megbírságolják. Amit az autóban találtak, azon még a tapasztalt rendőröknek is kikerekedett a szemük: az anyósülésről egy gyűrűsfarkú maki pislogott vissza rájuk. A veszélyeztetett madagaszkári kisállatnak semmi keresnivalója nincs magánszemélyeknél, főleg papírok nélkül. A férfi ellen természetkárosítás miatt eljárás indult.

gyűrűsfarkú maki
Erre a gyűrűsfarkú makira találtak rá a rendőrök egy közúti ellenőrzés során.
Fotó: BRFK / Facebook

A Madagaszkáron élő fajok 90 százaléka sehol máshol nem található meg a Földön. 

Az elmúlt évtizedek klímaváltozása, az orvvadászat, illetve az élethely drasztikus csökkenése miatt ez a színes állatvilág azonban a kihalás szélére sodródott.

Ez alól a gyűrűsfarkú maki, más néven a lemur, vagy katta sem képez kivételt, ami a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) által veszélyeztetettnek minősített faj, elsősorban azért, mert az életterük a mezőgazdasági terjeszkedés, illetve az erdőirtás miatt nagyon lecsökkent. 

A gyűrűsfarkú makik csoportokban élő állatok Madagaszkár déli, délnyugati és délkeleti területein, azonban élőhelyük feldarabolása, vadászatuk, és önös érdekből házi kedvenccé befogásuk nagyban tizedeli a vadon élő populáció egyedszámát

– írja a BRFK a Facebookon.

Tartásuk otthon, magán célra teljesen tiltott, főleg, ha valaki még a származásukat sem tudja igazolni. A villamossíneken száguldozó férfi a makiról természetesen semmilyen dokumentumot nem tudott bemutatni, így félő, hogy az állat illegális kereskedelem áldozata.

Az állatkert lett a gyűrűsfarkú maki átmeneti otthona

Miután a szabálytalankodó sofőrt előállították, a nála lévő makit a Fővárosi Állat- és Növénykert vette gondozásba. A kisállatot kivizsgálták, majd karanténba helyezték, de annyit elárultak, hogy a kisméretű főemlős jó egészségnek örvend. 

Mi már évtizedek óta foglalkozunk a tartásukkal, szaporításukkal, úgyhogy meglehetősen nagy tapasztalatunk van a gyűrűsfarkú makikkal. Amikor egy ilyen hatósági eljárás keretében lefoglalnak egy állatot, az pont úgy működik, mint ahogy egy bűnjelet beraknak a bűnjelraktárba. A maki most még karanténállomáson van, ugyanúgy, mintha egy saját állat érkezne az állatkertünkbe. Arról nincs szó, hogy őt integrálnánk a meglévő makijaink közé, hanem gondoskodunk róla. Hogy hosszútávon mi lesz, az a hatósági eljárás függvénye. Most az a feladatunk, hogy szakszerűen gondját viseljük a vadállatmentő központban

– válaszolta kérdésünkre Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.

Az állatkertbe mentett állatok is szoktak kerülni, például törött lábú gólya, viszont a hatóság által lefoglalt állatok egy más kategóriát képeznek. Korábban már például aligátorteknőst, illetve foltos szalamandrát is foglaltak le a hatóságok. 

  • A maki azóta nagyon jól érzi magát az állatkertben, ahol finomabbnál finomabb falatokkal kínálták meg a kisállatot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu