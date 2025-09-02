Villamossínen kerülte ki a dugót, gyűrűsfarkú maki ült az anyósülésen - Fotó

Talán sohasem derült volna ki, hogy mit szállít az autójában a férfi, ha nem hívta volna fel magára a rendőrség figyelmét egy közlekedési szabálysértéssel. A férfi ugyanis úgy döntött, hogy a villamossíneket használva kerüli ki a dugót. A jelenet azonban szemet szúrt a szemfüles járőröknek, akik a nyomába eredtek, hogy megbírságolják. Amit az autóban találtak, azon még a tapasztalt rendőröknek is kikerekedett a szemük: az anyósülésről egy gyűrűsfarkú maki pislogott vissza rájuk. A veszélyeztetett madagaszkári kisállatnak semmi keresnivalója nincs magánszemélyeknél, főleg papírok nélkül. A férfi ellen természetkárosítás miatt eljárás indult.

Erre a gyűrűsfarkú makira találtak rá a rendőrök egy közúti ellenőrzés során.

Fotó: BRFK / Facebook

A Madagaszkáron élő fajok 90 százaléka sehol máshol nem található meg a Földön.

Az elmúlt évtizedek klímaváltozása, az orvvadászat, illetve az élethely drasztikus csökkenése miatt ez a színes állatvilág azonban a kihalás szélére sodródott.

Ez alól a gyűrűsfarkú maki, más néven a lemur, vagy katta sem képez kivételt, ami a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) által veszélyeztetettnek minősített faj, elsősorban azért, mert az életterük a mezőgazdasági terjeszkedés, illetve az erdőirtás miatt nagyon lecsökkent.

A gyűrűsfarkú makik csoportokban élő állatok Madagaszkár déli, délnyugati és délkeleti területein, azonban élőhelyük feldarabolása, vadászatuk, és önös érdekből házi kedvenccé befogásuk nagyban tizedeli a vadon élő populáció egyedszámát

– írja a BRFK a Facebookon.

Tartásuk otthon, magán célra teljesen tiltott, főleg, ha valaki még a származásukat sem tudja igazolni. A villamossíneken száguldozó férfi a makiról természetesen semmilyen dokumentumot nem tudott bemutatni, így félő, hogy az állat illegális kereskedelem áldozata.

Az állatkert lett a gyűrűsfarkú maki átmeneti otthona

Miután a szabálytalankodó sofőrt előállították, a nála lévő makit a Fővárosi Állat- és Növénykert vette gondozásba. A kisállatot kivizsgálták, majd karanténba helyezték, de annyit elárultak, hogy a kisméretű főemlős jó egészségnek örvend.

Mi már évtizedek óta foglalkozunk a tartásukkal, szaporításukkal, úgyhogy meglehetősen nagy tapasztalatunk van a gyűrűsfarkú makikkal. Amikor egy ilyen hatósági eljárás keretében lefoglalnak egy állatot, az pont úgy működik, mint ahogy egy bűnjelet beraknak a bűnjelraktárba. A maki most még karanténállomáson van, ugyanúgy, mintha egy saját állat érkezne az állatkertünkbe. Arról nincs szó, hogy őt integrálnánk a meglévő makijaink közé, hanem gondoskodunk róla. Hogy hosszútávon mi lesz, az a hatósági eljárás függvénye. Most az a feladatunk, hogy szakszerűen gondját viseljük a vadállatmentő központban

– válaszolta kérdésünkre Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.