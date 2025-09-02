Brutális baleset az M6-oson: felüljárónak csapódott egy gépkocsi

Átszakította a szalagkorlátot és a felüljárónak hajtott egy kisteherautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Ráckeresztúr közelében, a 6204-es út felhajtójánál. A martonvásári önkéntes tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre érkeztek a mentők is - írja a katasztrofavedelem.hu.