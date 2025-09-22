„Baromi ijesztő” - Fejszés rém tartja rettegésben Veszprémet, az iskola körül ólálkodik

Megdöbbentő esetről értesült a Bors. Veszprémben a helyiek felfigyeltek egy idős férfira, aki az egyik lakótelepen, a Jutasi út közelében egy fejszével a kezében mászkál az utcán. Volt olyan, akit meg is kergetett. Információink szerint a rendőrség elfogta a fejszés rémet.

A fejszés rém egy iskolánál mászkált / Fotó: Google Maps

Fejszés rém tartja rettegésben Veszprémet

Már többen panaszkodtak arról Veszprém közösségi oldalán, hogy egy idős úr fejszével a kezében mászkál az egyik helyi iskola körül. Az egyik édesanya bejelentést is tett a rendőrségen az eset miatt, mert félt, hogy baja eshet a gyerekeinek.

Mi a pár napja a lakótelepen futottunk össze vele, de mondták mások, hogy ők is találkoztak vele a Munkácsynál, a Halle utcában, a Haszkovónál, a Sromfeldnél. Én iskolába vittem a fiamat, akkor láttam meg az utcán.

– kezdte a Bornsak Anikó.

A szülők kiakadtak a fejszés férfi láttán / Fotó: Andrii Salomatin

Az édesanya szerint a fejszés rém zavart lehetett.

Úgy nézett ki, mint aki kóvályog

– folytatta tovább az édesanya.

Szerintem nagyon zavart volt, ráadásul egy fejszét lóbált a kezében! Nálam ez eléggé kiverte a biztosítékot. Lehet mondani, hogy csak most vette és biztos csak vitte haza a szerszámot, de nem ez történt! A férfi többször is feltűnt az iskola körül és figyelte a gyerekeket fejszével a kezében…. Barom ijesztő volt. Bejelentettem a dolgot a rendőrségen

– zárta szavait az anyuka.

A helyi közösségi csoportban olyan is jelentkezett, akit egyenesen megkergetett a férfi.

„A barátaimmal voltam, nagyjából 23:30 felé járhatott az idő. A kis postával szemben voltunk és megkergetett minket a fejszés férfi. Hívtuk a rendőrséget, de sajnos akkor már nem találták” - írta a kommentelő.

Az üggyel kapcsolatban kerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.