Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Baromi ijesztő” - Fejszés rém tartja rettegésben Veszprémet, az iskola körül ólálkodik

pánik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 16:32
veszprémfejszeférfi
Halálra rémisztette a gyerekeiket iskolába kísérő szülőket egy ismeretlen, idősebb férfi Veszprémben. A fejszés rémnek elnevezett idős férfi valakit meg is kergetett...
M. N.
A szerző cikkei

Megdöbbentő esetről értesült a Bors. Veszprémben a helyiek felfigyeltek egy idős férfira, aki az egyik lakótelepen, a Jutasi út közelében egy fejszével a kezében mászkál az utcán. Volt olyan, akit meg is kergetett. Információink szerint a rendőrség elfogta a fejszés rémet. 

fejszés rém
A fejszés rém egy iskolánál mászkált / Fotó: Google Maps

Fejszés rém tartja rettegésben Veszprémet

Már többen panaszkodtak arról Veszprém közösségi oldalán, hogy egy idős úr fejszével a kezében mászkál az egyik helyi iskola körül. Az egyik édesanya bejelentést is tett a rendőrségen az eset miatt, mert félt, hogy baja eshet a gyerekeinek. 

Mi a pár napja a lakótelepen futottunk össze vele, de mondták mások, hogy ők is találkoztak vele a Munkácsynál, a Halle utcában, a Haszkovónál, a Sromfeldnél. Én iskolába vittem a fiamat, akkor láttam meg az utcán.

– kezdte a Bornsak Anikó. 

fejszés rém
A szülők kiakadtak a fejszés férfi láttán / Fotó: Andrii Salomatin

Az édesanya szerint a fejszés rém zavart lehetett.

Úgy nézett ki, mint aki kóvályog

 – folytatta tovább az édesanya.

 Szerintem nagyon zavart volt, ráadásul egy fejszét lóbált a kezében! Nálam ez eléggé kiverte a biztosítékot. Lehet mondani, hogy csak most vette és biztos csak vitte haza a szerszámot, de nem ez történt! A férfi többször is feltűnt az iskola körül és figyelte a gyerekeket fejszével a kezében…. Barom ijesztő volt. Bejelentettem a dolgot a rendőrségen 

– zárta szavait az anyuka.

A helyi közösségi csoportban olyan is jelentkezett, akit egyenesen megkergetett a férfi. 

A barátaimmal voltam, nagyjából 23:30 felé járhatott az idő. A kis postával szemben voltunk és megkergetett minket a fejszés férfi. Hívtuk a rendőrséget, de sajnos akkor már nem találták - írta a kommentelő. 

Az üggyel kapcsolatban kerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu