Most jött: embert gázolt a vonat, menekítik az embereket

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 20:25
A vonaton körülbelül negyvenen utaztak.
Embert gázolt a vonat Onga és Szikszó között, az Ongaújfalui vasúti átjárónál, az Állomás utcában. A miskolci hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, amint a mentesítő busz megérkezik a helyszínre. A vonaton körülbelül negyvenen utaztak - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

