Aggasztó: egy hónapja nem találják a 16 éves lányt, keresik a rendőrök

A Dombóvári Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat S. Petra Katalin eltűnése kapcsán.

A rendőrök keresik az eltűnt lányt Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A 16 éves lány a kapospulai gyermekotthon lakója, augusztus 31-én a szekszárdi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, tartózkodási helye azóta nem ismert, életjelet nem ad magáról. S. Petra Katalin normál testalkatú, barna hosszú hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Az eltűnt 16 éves lányról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.