Aggasztó: egy hónapja nem találják a 16 éves lányt, keresik a rendőrök

A Dombóvári Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat S. Petra Katalin eltűnése kapcsán.
A 16 éves lány a kapospulai gyermekotthon lakója, augusztus 31-én a szekszárdi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, tartózkodási helye azóta nem ismert, életjelet nem ad magáról. S. Petra Katalin normál testalkatú, barna hosszú hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
Az eltűnt 16 éves lányról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki S. Petra Katalin jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
