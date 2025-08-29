Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Pozsonyban kapták el a rettegett újpesti gyilkost - alig lehetett már felismerni

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 19:10
Közel nyolc hónapig keresték a 44 éves N. Balázst, aki decemberben brutális kegyetlenséggel végezte ki feleségét, Krisztinát. Az asszonyt összekaszabolta, megcsonkította, végül a nő pénzével együtt elmenekült. Most Pozsonyban bukkantak rá az újpesti gyilkosra, aki teljesen megváltoztatott külsővel került elő.

Tavaly decemberben a Bors is írt arról a borzalmas gyilkosságról, ami egy csöndes újpesti társasház harmadik emeletén történt. Mint akkor megírtuk, a zsarukat az ott élő 52 éves asszony, Krisztina két lánya hívta, miután napokig nem érték el az anyjukat. Végső kétségbeesésükben ők maguk mentek el a nő lakására, ahol életük legborzalmasabb látványa tárult a szemük elé: anyjuk holtteste teljesen összekaszabolva, megcsonkítva feküdt az egyik szobában. Kiderült, hogy férje, az akkor 44 éves N. Balázs gyilkolhatta meg. A férfi a történtek után elmenekült, az újpesti gyilkost csak most, nyolc hónappal később találták meg, méghozzá külföldön, teljesen elváltoztatott külsővel. 

Az újpesti gyilkost mostanáig körözték. Pozsonyban találták meg, ekkor szinte felismerhetetlen volt: külsejét teljesen megváltoztatta   Fotó: Police

Brutális kegyetlenséggel végzett Krisztinával az újpesti gyilkos

Úgy tudjuk, hogy az asszony és Balázs a gyilkosság előtt egy évvel házasodhattak össze, de a helyiek nem sokat látták a férfit. Kiderült, hogy ennek oka volt: Balázs a múltban állítólag már többször is szembe került a törvénnyel, a gyilkosság előtt három hónappal szabadult, tette előtt pedig a hátborzongató Baltás Balázs néven szerepelt közösségi oldalán.

Nem igazán láttuk a lakásnál, de ha nem olyan régen szabadult, akkor már értjük, hogy miért: mert börtönben volt 

– mondta el korábban egy lakó a Metropolnak. A nő ismerősei ezért nem is nézték jó szemmel a kapcsolatokukat, mint mondták: attól tartottak, hogy Balázs kihasználja a jó pozícióban lévő, jó lelkű barátnőjüket.

Ő mindenkiben a jót látta. Valószínűleg ebben az emberben is

– mondta szomorúan a nő egyik ismerőse. 

Sajnos a legrosszabb sejtésük igazolódott be, Balázs ugyanis bestiális kegyetlenséggel végzett feleségével: több késszúrást ejtett rajta, elvágta a torkát és állítólag szíven is szúrta egy konyhakéssel. Most kiderült, hogy még az ujját is levágta, hogy ellophassa a pénzét.

Több késszúrással és vágással öltek meg egy 52 éves asszonyt újpesti lakásában, 2024. december 15-én. Az elkövető az áldozat egyik hüvelykujját is levágta. Kiderült, hogy a férfi azért csonkíthatta meg feleségét, hogy a nő telefonján a levágott ujj lenyomatát használva beléphessen a netbankba, ahonnan több százezer forintot utalt át saját céljaira

 – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A férfi kegyetlenül kivégezte feleségét, mi több, még a pénzét is ellopta   Fotó: MW

A férfit azonban eddig sehol sem találták, pedig a rendőrség és a helyi taxisok is vadásztak rá: körbeadták egymás között a szökevény fotóját és figyelmeztették egymást, hogy figyeljenek erre az alakra. 

Most, nyolc hónappal később nem máshol, mint Pozsonyban csaptak le rá. N. Balázs semmit nem bízott a véletlenre: külsejét teljesen elváltoztatva rejtőzködött.

Európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kibocsátottak, végül a keresett személyt a szlovák rendőrök július 20-án, Pozsonyban fogták el, és augusztus 27-én Rajkánál adták át budapesti kollégáiknak. A nyomozók alig ismerték fel a körözési fotójára nem is hasonlító férfit, aki leborotválta haját és szakállat növesztett 

– mondta a rendőrség. A férfi a kihallgatásán mindent bevallott: 

- A BRFK Életvédelmi Osztályán emberölés, kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki N. Balázst. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – tették hozzá.

 

