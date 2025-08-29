Pozsonyban kapták el a rettegett újpesti gyilkost - alig lehetett már felismerni

Tavaly decemberben a Bors is írt arról a borzalmas gyilkosságról, ami egy csöndes újpesti társasház harmadik emeletén történt. Mint akkor megírtuk, a zsarukat az ott élő 52 éves asszony, Krisztina két lánya hívta, miután napokig nem érték el az anyjukat. Végső kétségbeesésükben ők maguk mentek el a nő lakására, ahol életük legborzalmasabb látványa tárult a szemük elé: anyjuk holtteste teljesen összekaszabolva, megcsonkítva feküdt az egyik szobában. Kiderült, hogy férje, az akkor 44 éves N. Balázs gyilkolhatta meg. A férfi a történtek után elmenekült, az újpesti gyilkost csak most, nyolc hónappal később találták meg, méghozzá külföldön, teljesen elváltoztatott külsővel.

Az újpesti gyilkost mostanáig körözték. Pozsonyban találták meg, ekkor szinte felismerhetetlen volt: külsejét teljesen megváltoztatta Fotó: Police

Brutális kegyetlenséggel végzett Krisztinával az újpesti gyilkos

Úgy tudjuk, hogy az asszony és Balázs a gyilkosság előtt egy évvel házasodhattak össze, de a helyiek nem sokat látták a férfit. Kiderült, hogy ennek oka volt: Balázs a múltban állítólag már többször is szembe került a törvénnyel, a gyilkosság előtt három hónappal szabadult, tette előtt pedig a hátborzongató Baltás Balázs néven szerepelt közösségi oldalán.

Nem igazán láttuk a lakásnál, de ha nem olyan régen szabadult, akkor már értjük, hogy miért: mert börtönben volt

– mondta el korábban egy lakó a Metropolnak. A nő ismerősei ezért nem is nézték jó szemmel a kapcsolatokukat, mint mondták: attól tartottak, hogy Balázs kihasználja a jó pozícióban lévő, jó lelkű barátnőjüket.

Ő mindenkiben a jót látta. Valószínűleg ebben az emberben is

– mondta szomorúan a nő egyik ismerőse.

Sajnos a legrosszabb sejtésük igazolódott be, Balázs ugyanis bestiális kegyetlenséggel végzett feleségével: több késszúrást ejtett rajta, elvágta a torkát és állítólag szíven is szúrta egy konyhakéssel. Most kiderült, hogy még az ujját is levágta, hogy ellophassa a pénzét.

Több késszúrással és vágással öltek meg egy 52 éves asszonyt újpesti lakásában, 2024. december 15-én. Az elkövető az áldozat egyik hüvelykujját is levágta. Kiderült, hogy a férfi azért csonkíthatta meg feleségét, hogy a nő telefonján a levágott ujj lenyomatát használva beléphessen a netbankba, ahonnan több százezer forintot utalt át saját céljaira

– közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.