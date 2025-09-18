Döbbenetes: Bozótvágó késsel fenyegetett a férfi, megölték a rendőrök

A borzalmas eset délkelet-franciaországi La Seyne-sur-Mer városában, egy óvoda közelében történt. A rendőrök lelőtték, miután az rájuk támadt a bozótvágó késsel – közölte az illetékes touloni ügyészség.
A férfi nem engedelmeskedett a rendőrök utasításainak, és fegyverrel közeledett feléjük, akik először elektromos sokkolóval próbálták ártalmatlanítani, majd hat lövést adtak le rá, ami halálos sérüléseket okozott.
– mondta sajtótájékoztatóján Samuel Finielz ügyész.
Az eset incidens délután 5 óra előtt történt egy óvoda közelében, ahol az egyelőre még nem azonosított férfi, akinél egy bozótvágó kés volt, fenyegető magatartást tanúsított.
Úgy tűnik, hogy a gyermekeket fenyegette
– fogalmazott az ügyész, kiemelve, hogy ezeket az információkat még meg kell erősíteni. A gyermekek közül senki sem sérült meg – tette hozzá.
A helyszínen a rendőrök megállapították, hogy a férfinél bozótvágó kés van, „amelynek pengéje több tíz centiméter hosszú”, a felszólítások ellenére nem dobta el, és az elektromos sokkoló sem fékezte le. Ezek után hatszor lőttek rá a rendőrök, a lábát vették célba. A megsebesült férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe. A mentősök már hiába próbálták megmenteni az életét.
A támadót egyelőre nem sikerült azonosítani.
Két eljárás indult: az egyik „harmadik személy és a rendőrség ellen elkövetett erőszakos cselekmények”, a másik pedig „a rendőrség fegyverhasználata körülményeinek” ügyében.
