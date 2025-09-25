Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem bírta elviselni nagybátyja horkolását a tinédzser, szörnyű elhatározásra jutott

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 18:35
gyilkosságtragédiahalállevesmérgezés
A rendőrség vizsgálatot indított az eset kapcsán.
KL
A szerző cikkei

Hátborzongató elhatározásra jutott egy középiskolás diákot Japánban, a 18 éves fiú annyira nem bírta elviselni nagybátyja horkolását, hogy elhatározta: megmérgezi őt. A tanulót később a rendőrség letartóztatta.

sziréna, rendőr, rendőrség
A rendőrség nyomoz az ügy kapcsán Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A tinédzser még július 17-én döntött úgy, hogy leander növény leveleit felaprítja és beleteszi a férfi levesébe, ez emberi és állati fogyasztásra is alkalmatlan, ugyanis rendkívül mérgező. Amikor a nagybácsi a belekóstolt az ételbe, azonnal furcsa íz tapasztalt, ezért kiköpte azt.

Ezt követően enyhébb tünetek jelentkeztek nála, ami miatt kórházba kellett őt szállítani. A tinédzsert később a rendőrök elfogták, aki beismerte tettét, az egyenruhások pedig egy másik bűncselekményt is rábizonyítottak. Az emberölési kísérlet után ugyanis kalapáccsal rátámadt két nőre egy vasútállomás mosdójában.

Az eseteket vizsgálja a rendőrség. A fiú ellen a napokban emeltek vádat ellene - számol be róla a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu