Nem bírta elviselni nagybátyja horkolását a tinédzser, szörnyű elhatározásra jutott

Hátborzongató elhatározásra jutott egy középiskolás diákot Japánban, a 18 éves fiú annyira nem bírta elviselni nagybátyja horkolását, hogy elhatározta: megmérgezi őt. A tanulót később a rendőrség letartóztatta.

A rendőrség nyomoz az ügy kapcsán

A tinédzser még július 17-én döntött úgy, hogy leander növény leveleit felaprítja és beleteszi a férfi levesébe, ez emberi és állati fogyasztásra is alkalmatlan, ugyanis rendkívül mérgező. Amikor a nagybácsi a belekóstolt az ételbe, azonnal furcsa íz tapasztalt, ezért kiköpte azt.

Ezt követően enyhébb tünetek jelentkeztek nála, ami miatt kórházba kellett őt szállítani. A tinédzsert később a rendőrök elfogták, aki beismerte tettét, az egyenruhások pedig egy másik bűncselekményt is rábizonyítottak. Az emberölési kísérlet után ugyanis kalapáccsal rátámadt két nőre egy vasútállomás mosdójában.

Az eseteket vizsgálja a rendőrség. A fiú ellen a napokban emeltek vádat ellene - számol be róla a Mirror.