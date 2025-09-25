Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Nem akarom elmondani, mit tennék vele" – megszólalt a Borsnak a bőnyi apa, akinek kislányát a saját bátyja erőszakolta meg

erőszak
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 16:00
kerekesszékesapaBőny
Megszólalt az az apa, akinek fogyatékkal élő lányát mostohafia, Krisztián erőszakolhatta meg. A Bőnyben történteknek nem volt előjele – ezt állítja a nyilatkozó szülő.

Bőnyben vasárnap (szeptember 21-én) egy 29 éves a fiú – a feltételezések szerint – megerőszakolta 12 éves, fogyatékos húgát. A Borsnak megszólalt az apa. Azt mondja, szavak nincsenek arra, hogy mit tenne Krisztiánnal. 

Bőny
Megszólalt a családon belüli erőszakról az apa. A Bors Bőnyben kérdezte a történtekről  fotó: Gábor Zoltán 

Inkább nem mondom ki Önnek, hogy mit tennék vele

– kezdi a megtört szülő, aki a nevét nem vállalta, de a történtekről elmondta markáns véleményét. A helyi kocsmában találkoztunk vele. Az esőben, könnyes szemmel ült a presszó teraszán.  

Sokkos állapotban vagyunk, a feleségemmel, meg a gyerekekkel. Öt gyerekem van. Soha nem gondoltam, hogy a Krisztián  ilyet tenne

– magyarázta a láthatóan megtört, 60 év körüli férfi. 

Vasárnap este történt a borzalmas erőszak. A 29 éves fiú elvitte sétálni 12 éves, sérült húgát. Először a sportpályára tolta ki a kerekesszékes, mozgásképtelen lányt, majd onnan feltehetően a temető sötét bekötőútja felé vihette. 

Ez az a sportpálya, ahova Krisztián kitolta kerekesszékes húgát  Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Amikor hazavitte a lányt, a kicsi már nagyon rossz állapotban volt. Mindketten véresek voltak. Testszerte ütésnyomok voltak a lányon, látszott, hogy megverték. Édesanyja vette észre, amikor átöltöztette, hogy nem csak megverték, de meg is erőszakolták a lányát. Akkor már óriási fájdalmai voltak a beszélni nem képes tininek, és rosszul is lett. 

A temetőhöz vezető út, ahol az erőszak történhetett  Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A másik fiam, Csabi hívta ki a mentőket és a rendőröket

 

– folytatja az apa a kocsma teraszán. Előtte néhány zsömle hever az asztalon, egy nejlonzacskóban. 

Bőnyben mindenki a kislányért aggódik

A kislány speciális iskolába jár. Nem tud sem beszélni, sem pedig járni. Ezt használta ki a mostohabátyja. A mentők kórházba szállították a kislányt, akit rögtön meg is műtöttek. Azóta is intenzív osztályon kezelik. Az apa azt mondja, szerinte már jobban van. 

Beszéltem vele, és már mosolygott

– magyarázza az apa. Az édesanya azóta is lánya mellett van. Az apa azt mesélte, hogy az anyuka is súlyos beteg, gégerákban szenved.

Ebben a házban lakik a család lakik  Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A 29 éves erőszaktevő, Krisztián el akart menekülni, de a rendőrök elfogták. Szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás ellene.  A Győri Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

Se víz, se fürdőszoba nincsen a házban   Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Jártunk a háznál is, ahol a család lakik. Romos állapotban van az ingatlan. Az udvart benőtte a gaz. A család nagyon szerény anyagi körülmények között él, mindössze két szobában, ezt mesélik róluk a szomszédok. 

Ezért is költözött el a többi gyerek. Csak villany van a házban, se víz, se mosdó nincsen. Így nevelik a beteg gyereket

– mondta a Borsnak egy helybéli férfi, aki jól ismeri az eredetileg háttagú családot. Bőnyben most mindenki a kislányért aggódik. 

"A hivatal is segített nekik anyagilag, ahogyan most is minden segítséget megkapnak a hivataltól" – ezt Bőny polgármestere, Farkas János nyilatkozta a Borsnak.

 

