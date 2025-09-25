"Nem akarom elmondani, mit tennék vele" – megszólalt a Borsnak a bőnyi apa, akinek kislányát a saját bátyja erőszakolta meg

Bőnyben vasárnap (szeptember 21-én) egy 29 éves a fiú – a feltételezések szerint – megerőszakolta 12 éves, fogyatékos húgát. A Borsnak megszólalt az apa. Azt mondja, szavak nincsenek arra, hogy mit tenne Krisztiánnal.

Megszólalt a családon belüli erőszakról az apa. A Bors Bőnyben kérdezte a történtekről fotó: Gábor Zoltán

Inkább nem mondom ki Önnek, hogy mit tennék vele

– kezdi a megtört szülő, aki a nevét nem vállalta, de a történtekről elmondta markáns véleményét. A helyi kocsmában találkoztunk vele. Az esőben, könnyes szemmel ült a presszó teraszán.

Sokkos állapotban vagyunk, a feleségemmel, meg a gyerekekkel. Öt gyerekem van. Soha nem gondoltam, hogy a Krisztián ilyet tenne

– magyarázta a láthatóan megtört, 60 év körüli férfi.

Vasárnap este történt a borzalmas erőszak. A 29 éves fiú elvitte sétálni 12 éves, sérült húgát. Először a sportpályára tolta ki a kerekesszékes, mozgásképtelen lányt, majd onnan feltehetően a temető sötét bekötőútja felé vihette.

Ez az a sportpálya, ahova Krisztián kitolta kerekesszékes húgát Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Amikor hazavitte a lányt, a kicsi már nagyon rossz állapotban volt. Mindketten véresek voltak. Testszerte ütésnyomok voltak a lányon, látszott, hogy megverték. Édesanyja vette észre, amikor átöltöztette, hogy nem csak megverték, de meg is erőszakolták a lányát. Akkor már óriási fájdalmai voltak a beszélni nem képes tininek, és rosszul is lett.

A temetőhöz vezető út, ahol az erőszak történhetett Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A másik fiam, Csabi hívta ki a mentőket és a rendőröket

– folytatja az apa a kocsma teraszán. Előtte néhány zsömle hever az asztalon, egy nejlonzacskóban.

Bőnyben mindenki a kislányért aggódik

A kislány speciális iskolába jár. Nem tud sem beszélni, sem pedig járni. Ezt használta ki a mostohabátyja. A mentők kórházba szállították a kislányt, akit rögtön meg is műtöttek. Azóta is intenzív osztályon kezelik. Az apa azt mondja, szerinte már jobban van.

Beszéltem vele, és már mosolygott

– magyarázza az apa. Az édesanya azóta is lánya mellett van. Az apa azt mesélte, hogy az anyuka is súlyos beteg, gégerákban szenved.

Ebben a házban lakik a család lakik Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A 29 éves erőszaktevő, Krisztián el akart menekülni, de a rendőrök elfogták. Szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás ellene. A Győri Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.