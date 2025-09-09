Botrányhullám a BBC-nél – újabb visszaélések is napvilágra kerülhetnek

A BBC vezetője, Tim Davie, kijelentette: nem viccelt azzal, hogy el kívánja távolítani a szexuális bűnelkövetőket és nem garantált semmit arra vonatkozóan, hogy már az összes bűnös lelepleződött a botrányok közepette.

A BBC főigazgatója a parlamentben elismerte, hogy újabb botrányok is napvilágra kerülhetnek a közszolgálati csatornánál. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tim Davie szerint hat hónap alatt nem lehet mindent megváltoztatni, így azt sem garantálhatja, hogy nem fog valaki másról is hasonlóan botrányos dolog kiderülni. Kijelentése néhány héttel azután történt, hogy Gregg Wallace, a MasterChef műsorvezetőjét nők szexuális bántalmazása miatt elbocsájtották.

Nem hiszem, hogy hat hónap alatt meg lehet változtatni a kultúrát, és hirtelen azt mondani, hogy semmi sem fog történni

Több műsorvezető is botrányba keveredett az elmúlt időszakban: a korábbi műsorvezető, Huw Edwards-t gyermekekről készült illetlen képek készítéséért elítélték, míg a jelenlegi Breakfast műsorvezetőt, Naga Munchetty-t kemény viselkedése miatt vizsgálat alá vonták.

Gregg Wallace-t, több, mint ötven ember vádolta meg hatalommal való visszaélése miatt, amit bár tagadott, de ennek ellenére elbocsájtották. Később társműsorvezetőjét, John Torode-ot is elbocsátották a műsorból, miután azt állították rendkívül sértő és rasszista.

Tim Davie emellett kijlentette, hogy a BBC-nél mindenki pótolható.

Mindannyian pótolhatók vagyunk. Ez egy abszolút, egyértelmű álláspont, amelyet a BBC egészének képvisel

- idézi szavait a The Sun.

Mindezek mellett nem csitult a MasterChef botrány, mert közben elkezdtek sugározni egy Gázáról szóló dokumentumfilmet, melyet egy Hamász gyermek narrált, aki a Hamász Ayman Alyazouri, mezőgazdasági miniszterhelyettes fia. Davie elismerte, hogy a műsor hiba volt.

Úgy gondolom, hogy a legutóbbi bizottsági meghallgatás óta változások történtek, az emberek felmerik a problémákat, és ez pozitív változás, de a munka még nem ért véget

- mondta a BBC általános kultúrájáról és a visszaélések bejelentéséről az Tim Davie.