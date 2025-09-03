Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Magatehetetlenül sodródtak a vízen – idős embereket mentettek ki a Balatonból

Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 16:16 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 03. 16:17
mentésrendőr
A rendőrök azonnal intézkedtek.

A szárazföldtől három kilométerre sodródott egy elektromos csónak a Balaton vizén. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai figyeltek fel a vízijárműre, amelyből segítséget kértek. A csónakban két idős német állampolgár tartózkodott, akik elmondták a rendőröknek, hogy a motor vagy az akkumulátor hibásodott meg, ezért teljesen magatehetetlenül sodródtak a vízen – írja a Sonline.

A rendőrök azonnal intézkedtek, a hajót vontatásra vették, majd a balatonfüredi vitorláskikötőben biztonságban partra juttatták az idős házaspárt.

 

