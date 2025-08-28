Zebrán gázolták el a nyugdíjast - Sokkoló felvétel

Sokkoló felvételt tett közzé csütörtökön a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán. Egy autós fékezés nélkül hajtott át a gyalogátkelőn, magával ragadva egy 93 éves férfit, aki elektromos mopedjével próbált átjutni a zebrán Tiszaújvárosban.

Fotó: Ivan Lenin / Unsplash

Szerencsére az idős úr nem sérült meg, de a járműve megrongálódott – írták a bejegyzésben.

A videón jól látszik, hogy semmi nem akadályozta a sofőrt a belátásban, mégsem adott elsőbbséget a zebrán áthaladó idős férfinak. Tettéért felelnie kell: a hatóság négy hónapra eltiltotta a vezetéstől, és 104 ezer forintos pénzbírságot szabott ki rá.

Íme: