Zebrán gázolták el a nyugdíjast - Sokkoló felvétel

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 20:45
Tiszaújvárosbanrendőrségnyugdíjas
Lassítás nélkül hajtott el a sofőr.
Sokkoló felvételt tett közzé csütörtökön a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán. Egy autós fékezés nélkül hajtott át a gyalogátkelőn, magával ragadva egy 93 éves férfit, aki elektromos mopedjével próbált átjutni a zebrán Tiszaújvárosban.

zebra, út, utca
Fotó: Ivan Lenin /  Unsplash

Szerencsére az idős úr nem sérült meg, de a járműve megrongálódott – írták a bejegyzésben.

A videón jól látszik, hogy semmi nem akadályozta a sofőrt a belátásban, mégsem adott elsőbbséget a zebrán áthaladó idős férfinak. Tettéért felelnie kell: a hatóság négy hónapra eltiltotta a vezetéstől, és 104 ezer forintos pénzbírságot szabott ki rá.

Íme:

