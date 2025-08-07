Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Élet és halál között: zavartan mászott villanyoszlopra, brutálisan megrázta az áram a szombathelyi férfit

elektrosokk
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 09:42
szombathelyvillanyoszlopcsoda
Egy hajszálon múlott a férfi élete. Az eset egészen megmagyarázhatatlan.
Vasúti területen mászott fel egy villanyoszlopra egy férfi. A mutatvány közben brutálisan megrázta az áram. Majd az elektrosokk után több méter magasról zuhant a mélybe, majd csapódott a földbe. A testének több mint 50 százaléka megégett és a koponyája is megsérült, de csodával határos módon életben maradt. 

A Tények információi szerint az eset előtt kórházban kezelték, nem kizárt, hogy zavart volt, amikor úgy döntött felmászik a villanyoszlopra, majd meg is tette.


 

