Élet és halál között: zavartan mászott villanyoszlopra, brutálisan megrázta az áram a szombathelyi férfit

Vasúti területen mászott fel egy villanyoszlopra egy férfi. A mutatvány közben brutálisan megrázta az áram. Majd az elektrosokk után több méter magasról zuhant a mélybe, majd csapódott a földbe. A testének több mint 50 százaléka megégett és a koponyája is megsérült, de csodával határos módon életben maradt.

A Tények információi szerint az eset előtt kórházban kezelték, nem kizárt, hogy zavart volt, amikor úgy döntött felmászik a villanyoszlopra, majd meg is tette.



