Élet és halál között: zavartan mászott villanyoszlopra, brutálisan megrázta az áram a szombathelyi férfit

Vasúti területen mászott fel egy villanyoszlopra egy férfi. A mutatvány közben brutálisan megrázta az áram. Majd az elektrosokk után több méter magasról zuhant a mélybe, majd csapódott a földbe. A testének több mint 50 százaléka megégett és a koponyája is megsérült, de csodával határos módon életben maradt.
A Tények információi szerint az eset előtt kórházban kezelték, nem kizárt, hogy zavart volt, amikor úgy döntött felmászik a villanyoszlopra, majd meg is tette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.