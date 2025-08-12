Ököllel érvelt a közlekedési vitában: a rendőrség már elkapta

A Budapesti Autósok Közössége augusztus 5-én osztott meg a honlapján egy felvételt, melyen az látható, hogy két autós egy közlekedési konfliktust követően szóváltásba keveredik egymással, majd amikor az egyik férfi be akar szállni az autójába, a másik rányomja az ajtót, majd többször ököllel megüti. A felvétel azzal zárul, hogy a sértett a támadó autójának motorháztetejére esik, férfi pedig gázt ad és elindul. A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya eljárást indított a felvétel alapján, hivatalosan bekérte az eredeti felvételeket, majd néhány napon belül azonosította a járművezetőket.

Forrás: YouTube

A beszerzett adatok alapján a két férfi augusztus 4-én kora délután Budapest XIII. kerületében, az Árpád híd pesti hídfőjénél, a Népfürdő utcai lehajtónál egy közlekedési konfliktus után félreállt, majd szóváltást követően a 48 éves F. László többször megütötte a másik sofőrt. A támadó ezt követően autóba ült, és a sértett felé hajtott, aki a motorháztetőre esett, majd F. László gyorsított, és vitapartnerével a motorháztetőn több métert haladt. A sértett végül a lehajtó végénél tudott leszállni az autóról, melynek vezetője elhajtott. A bántalmazott férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály rendőrei a 48 éves F. Lászlót súlyos testi sértés bűntett és közúti veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, valamint intézkedtek a vezetői engedélyének a bevonásáról - írja a police.hu.