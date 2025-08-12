Videón, ahogy fekete füst ömlik a két összeütközött repülőből

Egy felvételen az látható, ahogyan hétfőn délután egy egymotoros repülőgép száll le a Kalispell városi repülőtérre Montanában. Azonban a landolás nem sikerült: a repülő beleütközött egy parkoló gépbe.

A small plane went off the runway after landing, slamming into a parked plane, per the Kalispell Fire Chief



4 people were able to escape out of the landing plane. The parked plane was unoccupied. Praise God no fatalities. pic.twitter.com/m4QYccfGnJ — JOSH DUNLAP (@JDunlap1974) August 11, 2025

Hatalmas robbanás és mindent felemésztő tűz követte a csattanást. A lángok mindkét járművet beborították, és hatalmas sötét füst ömlött belőlük az ég felé. Ron Danielson, aegy helyi fogadó üzemeltetője így számolt be a látottakról: "Olyan hangja volt, mintha egy lábdobba dugnák a fejed, és valaki olyan hangosan ütné, ahogy csak bírja." Mindhárom utas és a pilóta is túlélte a balesetet, csak ketten sérültek meg, amelyet könnyűszerrel elláttak.

Az előzetes vizsgálatok szerint a pilóta elvesztette a kontrollt a gép felett, majd beleütközött több a reptéren várakozó repülőgépbe, mondta a helyi rendőrség - írja a Metro.