Videón, ahogy fekete füst ömlik a két összeütközött repülőből

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 10:54 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 12. 10:59
gépbaleset
Négy ember csodával határos módon a saját lábán sétált el, súlyos sérülések nélkül egy repülőgép baleset után.

Egy felvételen az látható, ahogyan hétfőn délután egy egymotoros repülőgép száll le a Kalispell városi repülőtérre Montanában. Azonban a landolás nem sikerült: a repülő beleütközött egy parkoló gépbe. 

Hatalmas robbanás és mindent felemésztő tűz követte a csattanást. A lángok mindkét járművet beborították, és hatalmas sötét füst ömlött belőlük az ég felé. Ron Danielson, aegy helyi fogadó üzemeltetője így számolt be a látottakról: "Olyan hangja volt, mintha egy lábdobba dugnák a fejed, és valaki olyan hangosan ütné, ahogy csak bírja." Mindhárom utas és a pilóta is túlélte a balesetet, csak ketten sérültek meg, amelyet könnyűszerrel elláttak.

Az előzetes vizsgálatok szerint a pilóta elvesztette a kontrollt a gép felett, majd beleütközött több a reptéren várakozó repülőgépbe, mondta a helyi rendőrség - írja a Metro.

