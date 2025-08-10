Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb lezárás a durva baleset miatt: kerüld el ezt az útszakaszt

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 17:13
lezárásfélpálya
Rohantak a tűzoltók.

Megcsúszott az úton és kidöntött egy oszlopot egy trélert szállító gépjármű az 1111-es út 19-es és 20-as kilométere közötti szakaszán, Pilisszentkereszt külterületén - írja a Katasztrófavédelem. A pomázi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu