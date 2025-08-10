Újabb lezárás a durva baleset miatt: kerüld el ezt az útszakaszt

Megcsúszott az úton és kidöntött egy oszlopot egy trélert szállító gépjármű az 1111-es út 19-es és 20-as kilométere közötti szakaszán, Pilisszentkereszt külterületén - írja a Katasztrófavédelem. A pomázi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.