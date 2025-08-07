Tűzoltók lepték el a a Németvölgyi útat, nagyon nagy a baj

Lesodródott az úttestről, lámpaoszlopnak ütközött és kidöntötte azt egy személyautó Budapest XII. kerületében, a Németvölgyi úton, a Liptó utca közelében. A jármű fennakadt az oszlop csonkján A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, és megszüntetik a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem.