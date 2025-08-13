Kigyulladt egy autó motortere Békéscsabán - porral oltóval próbálták megfékezni a lángokat a szemtanúk

Békéscsabán, a Szarvasi úton, egy benzinkút közelében kigyulladt egy gépkocsi motortere. A lángokat először a helyszínen tartózkodók igyekeztek visszaszorítani porral oltóval, majd megérkeztek a város hivatásos tűzoltói, akik egy vízsugárral eloltották. Jelenleg már az utómunkálatok zajlanak, miközben irányítás mellett halad tovább a forgalom az érintett szakaszon - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.