Kigyulladt egy autó motortere Békéscsabán - porral oltóval próbálták megfékezni a lángokat a szemtanúk

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 15:20
Az érintett szakaszon irányítás mellett halad a forgalom.

Békéscsabán, a Szarvasi úton, egy benzinkút közelében kigyulladt egy gépkocsi motortere. A lángokat először a helyszínen tartózkodók igyekeztek visszaszorítani porral oltóval, majd megérkeztek a város hivatásos tűzoltói, akik egy vízsugárral eloltották. Jelenleg már az utómunkálatok zajlanak, miközben irányítás mellett halad tovább a forgalom az érintett szakaszon - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

