Megint kigyulladt egy autó Magyarországon, rohantak a tűzoltók

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 20:50
Teljes terjedelmében égett a jármű.

Ismét egy járműtűzhöz riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy furgon Hevesen, a Pusztacsászi úton, azaz a 31-es főúton, a Major utca közelében.

Teljes terjedelmében égett a jármű. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A jármű elfoglalja az egyik sávot - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

