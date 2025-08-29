Megint kigyulladt egy autó Magyarországon, rohantak a tűzoltók

Ismét egy járműtűzhöz riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy furgon Hevesen, a Pusztacsászi úton, azaz a 31-es főúton, a Major utca közelében.

Teljes terjedelmében égett a jármű. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A jármű elfoglalja az egyik sávot - számol be róla a katasztrófavédelem.