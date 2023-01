Felháborító, megpróbálta eltussolni a német köztévé a szilveszteri migránsterrort

Csütörtöki címlapos cikkében a német Bild online kiadása azzal vádolta meg a berlini székhelyű ARD1 német közszolgálati televíziót, hogy az elmúlt napok híradóiban "szándékosan elhomályosították az igazságot, és hamisan ábrázolták az egész országban tapasztalt újévi migránserőszakot". A Bild adatokkal alátámasztott írása szerint Németország legnézettebb köztévéje "megszerkesztett interjúkkal, féligazságok közlésével, tényszerű hazugságokkal és végtelenül kellemetlen öncenzúrával" igyekezett mindent elkövetni annak érdekében, hogy eltussolja a migránsok érintettségét a szilveszteri zavargásokban – írja a Ripost.

Ahogy arról a magyar sajtó is beszámolt, szilveszter éjjelén a migránsok rakétákkal és petárdákkal támadták a mentősöket, a rendőrséget és a tűzoltókat is szerte Németországban. Csak Berlinben 145 embert tartóztattak le, többségük férfi, akik 18 különböző országból származnak. A szilveszter éjjeli zavargásokban több tucat szolgálatot teljesítő rendőr sérült meg, és még a belügyminiszter is elismerte, hogy probléma van „bizonyos migrációs hátterű fiatalemberekkel, akik megvetik a német államot".

A berlini rendőrség azt közölte, hogy eddig 281 nyomozást indítottak a zavargásokkal kapcsolatban. Többek közt vizsgálatokat folytatnak rendbontás, rendfenntartó erők és mentőszolgálat munkatársai elleni támadás és erőszak, veszélyes testi sértés, és robbantás vádja miatt.

Az ARD-nek problémája van a kényelmetlen igazsággal?

– tette fel a költői kérdést cikkében a Bild, mely szerint a közszolgálati tévécsatorna többször azt állította a híradóiban, hogy a zavargásokkal kapcsolatban őrizetbe vett 145 gyanúsított többsége német(!) volt. Holott a berlini rendőrség közleménye külön kiemelte, hogy a gyanúsítottak között összesen 18 különböző nemzetiséget regisztráltak, és mindösszesen 45-en voltak német állampolgárságúak, igaz, ők is migrációs hátterűek.

A Bild szerint az ARD egy berlini tűzoltóval készült interjút is megszerkesztett, és a beszélgetésből nemes egyszerűséggel kivágták azt a részt, amelyben a férfi azt állította, hogy az erőszakos bűncselekményeket többségét "migráns hátterűek” követték el.

Több példán keresztül bemutatva a Bild arra is kitért, hogy az ARD mindezen felül szelektív tudósításokkal, és "vért izzadós" öncenzúrával is igyekezett eltusolni a migránsok érintettségét.

A német köztévében bemutatott alternatív valóságot bal- és jobboldali politikusok, sőt, a csatorna korábbi programigazgatója is élesen kritizálta. Volker Herres a Bildnek nyilatkozva azt mondta, hogy amit az ARD csinált az elmúlt napokban az "politikailag korrekt halandzsa" és "szégyenletes".

Stefan Müller, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti képviselője pedig úgy fogalmazott a lapnak, hogy "az ARD ideológiai okokból manipulálja az híradásit, amivel éppen hogy előítéletek építenek, és nem letörik őket."

Fontos megjegyezni, hogy nem ez az első alkalom, amikor egy német közszolgálati műsorszolgáltatóval szemben beigazolódik, hogy szándékosan megpróbálja eltussolni a migránsok által elkövetett szilveszteri erőszakos bűncselekményeket. Az ARD testvércsatornája, a ZDF ugyanis napokig nem számolt be 2016 első napjaiban arról, hogy 2015 szilveszter estéjén észak-afrikai és közel-keleti származású fiatal férfiak csoportosan zaklattak és bántalmaztak nőket a németországi Kölnben. Akkor a botrány odáig gyűrűzött, hogy ZDF főszerkesztő-helyettese nyilvánosan bocsánatot kért a mulasztásért, és közölte: hibát követtek el.

Az ARD köztelevízióval kapcsolatban egyébként érdemes elmondani, hogy a költségvetése elsősorban licenszdíjakból származik, melyet minden német háztartásnak, cégnek és közintézménynek kötelezően fizetnie kell. Egy átlagos német háztartás esetében ez a díj jelenleg havi 18,36 euró (7500 forint). Egyedül a segélyekből élő háztartások mentesülnek a díj fizetésének kötelezettsége alól.

Szigorú intézkedéseket fontolgat a német kormány a szilveszteri migráns zavargások elkövetőinek megbüntetésére. Erről a berlini belügyminiszter beszélt, amikor meglátogatta a randalírozók által megtámadott tűzoltókat. December 31-én éjjel több fővárosi kerületben is petárdákkal támadtak a munkájukat végző mentőkre, rendőrökre és tűzoltókra. A belügyminiszter most azt mondta: hiba lenne elhallgatni, hogy az elkövetők jelentős része bevándorló hátterű fiatal volt – számolt be róla az M1 Híradója.

Egész éjjel megszakítás nélkül dolgoztak a rendőrök és a mentőegységek Berlinben, mivel rengeteg esethez riasztották őket a nagyrészt pirotechnikai eszközökkel történt garázdaság miatt szilveszterkor. A tűzoltóság arról számolt be Twitter-oldalán, hogy egy égő gépjármű oltása közben petárdákkal dobálták őket.

A koronavírus-járvány elleni megszorító intézkedések miatt tavaly még nem lehetett pirotechnikai eszközöket vásárolni Németországban, de az idén feloldották ezt a tilalmat.

Tempelhof kerületben egy autóbuszra lőttek rakétákat, máshol pedig petárdákkal próbáltak meg felgyújtani egy autót

Tempelhof kerületben egy autóbuszra lőttek rakétákat, majd valaki egy poroltót vágott bele a busz szélvédőjébe, amely ettől betört – számolt be a német Die Welt napilap az éjszaka történt eseményekről.

Lichtenrade kerületben a rendőrséget azért riasztották, mert 60-80 ember megpróbált peterdákkal felgyújtani egy autót.

Egy üzlet kirakatát is berobbantották, amelynek következtében egy ott dolgozó nő megsebesült.

„Kollégáink hamar a helyszínre értek, ám azonnal ránk támadtak. Egy kollégánk a bevetés alatt megsebesült” – osztotta meg az eseményeket közösségi oldalán a berlini rendőrség. Mitte kerületben egy nő a nyakán sérült meg egy peterdától.

A közösségi médiában számos felvétel kering, melyek szilveszter éjszakáján készülhettek Berlinben az azokat feltöltő felhasználók szerint. Az első felvételen egy égő utca látható, ahol számos tűzijátékot lőnek fel.

Berlin más kerületeiben is történtek támadások

Moabitban például a rendőrség egy olyan bejelentést kapott, mely szerint célzottan járókelőket lőttek rakétákkal.

A hatóságoknak sokkal több dolga akadt, mint az elmúlt években – mutatott rá a napilap. A rendőrségi szóvivő szerint ugyanis a pirotechnikai eszközök újbóli engedélyezése komoly problémákhoz vezetett.

Sok lakás- és járműtűzhöz riasztották a járőröket. Az emberek rengeteg pirotechnikai eszközt vásároltak és több kerületben ezekkel célzottan lőttek járókelőket, autókat, vagy lőtték be őket lakásokba

– fogalmazott a szóvivő.

Szilveszteri riadó a tűzoltóságnál

Este 19 órától „szilveszteri riadó” volt a tűzoltóságnál is, ami azt jelenti, hogy háromszor annyi katasztrófavédő volt szolgálatban, mint egy átlagos napon.

Hivatalos jelentésük szerint 1200 fő dolgozott december 31-én. Már az első órában negyven tűzesethez riasztották őket.

Kreuzberg kerületben egy nagyobb pincetűz oltásán egyszerre 70 tűzoltó dolgozott. A tűzoltóság Twitter-oldala szerint az egyik oltó-járművük komoly károkat szenvedett a rálőtt pirotechnikai eszközök miatt.

A katasztrófavédelem diszpécserközpontjában 70 munkatárs fogadta a segélykéréseket. Éjfélig 674 hívás érkezett be. A tűzoltóság 1700 esethez vonult ki, ez közel 700-zal több, mint tavaly, amikor a koronavírus-járvány miatt gyülekezési tilalom volt bevezetve.

A mentők jelentése szerint 22 személy sérült meg pirotechnikai eszközöktől, 38 alkalommal támadtak mentősökre és tűzoltókra. Közülük 15-en szenvedtek sérülést, egy mentőst kórházba is kellett szállítani.

Karsten Homrighausen országos tűzoltóparancsnok: Ezekre a cselekedetekre nincsen magyarázat és elítéljük őket

Twitter bejegyzése szerint

megdöbbentett a támadások száma és intenzitása. Jelentések szerint embereket riasztópisztollyal lőttek arcon, vagy fújtak le paprikaspray-vel, sörösrekeszt vágtak a kiérkező tűzoltókhoz, és célzottan lőtték őket rakétákkal, miközben tüzet oltottak. Döbbenet és szomorúság, amit érzünk

– írta a szóvivő.

A Brandeburgi-kapunál rendezett utcabálnak éjfél után egy órával volt vége, de a rendőrségnek még ekkor is ki kellett vonulni, mert többen gázriasztó pisztolyokkal támadtak egymásra. Továbbá több esetben is verekedés miatt kellett beavatkozni a járőröknek.

Más német városokban is hasonló volt a helyzet, garázdaság és tűzesetek miatt kellett a rendőröknek és tűzoltóknak kivonulniuk.

Újságírók hada várta pénteken a német belügyminisztert Berlin Neukölln negyedének tűzoltólaktanyájában. Az állomás munkatársait több támadás is érte szilveszter éjjel.

„Teljesen új dimenziót jelent, hogy a tűzoltóinkat csapdába csalták és úgy támadták meg” – jelentette ki a főváros tűzoltó parancsnoka. A zavargások idején szolgálatot teljesítőkkel találkozva

a belügyminiszter undorítónak nevezte a támadásokat, és több szigorítást is kilátásba helyezett. Nancy Faeser a történteket az integráció hiányával magyarázta.

„Nem helyes elhallgatni azt a tényt, hogy sok támadó bevándorló hátterű. Ezt félremagyarázni sem szabad, de az itt élő külföldi származásúak közül sokan szintén határozott fellépést várnak az államtól” – mondta a miniszter.

Szilveszteréjjel többfelé zavargások törtek ki a német fővárosban, amikor fiatalok petárdákkal és tűzijáték-rakétákkal vették célba a járókelőket, és lőttek a tűzoltókra, a mentőkre és a rendőrökre is. A főként bevándorlók lakta Kreuzberg városrészben kétszáz maszkos támadt azokra a tűzoltókra, akik épp oltani készültek, a szolgálati járműveket pedig kifosztották.

A baloldali vezetésű Berlin mellett más német városokban is randalíroztak, főként a migránsok lakta negyedekben. Például Düsseldorfban, Lipcsében és Kölnben is.

A több tucat rendőr sérülésével járó zavargások felkorbácsolták az indulatokat Németországban. A korábbi egészségügyi miniszter szerint a történtek az illegális migráció és a sikertelen integráció következményei.

Jens Spahn úgy véli, a szilveszteri támadások az állam gyengeségét bizonyítják, és fel kell tenni a kérdést, hogyan ismétlődhetnek meg az erőszakos jelenetek évről évre.

Nem a mostani volt ugyanis az első eset, hogy zavargássá fajul a szilveszter Németországban. A legnagyobb botrányt kiváltó randalírozás hét éve történt: 2016. január elsejére virradó éjjel tömegesen zaklattak és erőszakoltak meg nőket Kölnben. 15 és 35 év közötti arab és afrikai férfiak rontottak rájuk, akik fogdosták és kirabolták őket. Akkor több mint 1100 büntetőfeljelentés történt, ám mint arról az Origo.hu az évforduló kapcsán beszámolt, az ügyek többségében kirívóan enyhe ítéleteket hoztak a német bíróságok.

Szilveszter éjjelén randalírozó fiatalok petárdákkal és más pirotechnikai eszközökkel roigattak békés ünneplőket az utcákon, illetve támadtak rá a munkájukat végző mentősökre és rendőrökre Berlinben. A német főváros közgyűlésének kereszténydemokrata (CDU) frakciója csütörtökön a gyanúsítottak névsorának nyilvánosságra hozatalát követelte a rendőrségtől a „tisztán látás” érdekében.

A német főváros közgyűlésének kereszténydemokrata (CDU) frakciója a szilveszteri petárdázások gyanúsítotti névsorának nyilvánosságra hozatalát követelte a berlini rendőrségtől, hogy kiderüljön, milyen arányban vettek részt a bűncselekményekben németek, illetve más, „bevándorló hátterű” személyek. Erről a német Focus Online számolt be csütörtökön.

A berlini rendőrség összesen 145 személyt – többségükben férfiakat – tartóztatott le a január 1-je óta pirotechnikai eszközökkel elkövetett visszaélések, illetve bűncselekmények miatt. Közülük csak 45-en német állampolgárok, vagyis száz gyanúsított nemzetiségi háttere nem ismert.

A CDU-frakció közleménye szerint a berlinieknek joguk van megtudni, kik lőttek ki petárdákat gyanútlan járókelőkre, illetve a munkájukat végző rendőrökre és mentősökre. Ezért a kereszténydemokrata frakció arra kérte a rendőrséget, hogy ne csak a feltételezett elkövetők vezetéknevét, hanem a keresztnevüket is tegyék nyilvánossá.

Niklas Schrader, a német Baloldal (Die Linke) képviselője ugyanakkor „az aljasság új csúcsának” nevezte a CDU kérését egyik Twitter-posztjában.

A berlini migránsnegyed polgármestere kiállt a kerület lakói mellett

Berlin Neukölln kerületének szociáldemokrata polgármestere, Martin Hikel ugyanakkor óva intett attól, hogy az ott élő „migrációs hátterű” embereket általában véve gyanúsítottként kezeljék.

„Neukölln egyes részein az emberek 90 százaléka migrációs háttérrel rendelkezik” – mondta Hikel az ARD televízió szerda esti hírháttér műsorában. „Az emberek többsége békésen él itt, és közülük is sokan vannak, akik erőszak áldozatává váltak szilveszter éjjel” – tette hozzá.

„Döbbenet és szomorúság, amit érzünk” – írta Twitter-oldalán a berlini tűzoltóság. A német fővárosban szilveszter éjjel elszabadult a pokol. Rendőrökre, tűzoltókra és mentősökre támadtak petárdákkal és pirotechnikai eszközökkel, egy autóbusz ablakába még egy poroltót is belevágtak. A tűzoltók több mint 1700 segélyhívást kaptak, melyből 38 esetben támadás érte őket.

A szilveszter éjszakán történt támadásoknak, melyek áldozatai többségében tűzoltók és rendőrök voltak, következménye kell, hogy legyen – hívta fel a figyelmet a Német Tűzoltók Szakszervezete.

A szakszervezet Berlin-Brandenburg tartományi csoportja szerint a hatósági járműveket el kell látni fedélzeti kamerával, úgynevezett „dashcam-el”, amelyek a szélvédő mögött kapnának helyet. Segítségükkel jobban dokumentálhatóak lennének a katasztrófavédők ellen elkövetett bűncselekmények – mutatott rá a Tagesschau híroldal hétfőn közzétett cikkében.

A szakszervezet továbbá a testkamerák fontosságát is hangsúlyozta, amelyek jelenleg tesztelés alatt vannak.

Berlin belügyi szenátusa még korábban ígéretet tett arra, hogy a fővárosi rendőrök és tűzoltók háromszáz testkamerát kaphatnak, amelyek segítséget nyújtanak majd a támadások és más esetek dokumentálásában.

„Elképesztő, hogy mit éltek át kollégáink ezen a szilveszter éjszakán” – nyilatkozta Lars Wieg szakszervezeti vezető.

Zavargásokba torkollott a szilveszter éjszaka Németország több városában

A koronavírus miatti lezárások következtében két petárdák nélküli szilveszter után Németország-szerte rengeteg súlyos baleset és bűncselekmény történt az év utolsó napján, melyek többek között a tűzoltókat és rendőröket érintették, akiket petárdákkal és pirotechnikai eszközökkel támadtak meg.

A berlini rendőrség számos súlyos esetről számolt be, több tűzoltó és rendőr is megsérült,

a jelentések szerint eddig összesen 33 sérültről lehet tudni

– közölte a híroldal.

A tűzoltók megdöbbentek az erőszak ilyen mérvű megnyilvánulásától és a támadások számától, ugyanis a beszámolók szerint sörösrekeszeket és poroltókat dobtak a rendőrökre és tűzoltókra, továbbá oltás közben pirotechnikai eszközökkel és petárdákkal lőtték őket, mentőautókat fosztogattak.

Petárda tilalmat követel a Német Rendőri Szakszervezet

A támadásokra reagálva a berlini rendőrség szakszervezete azt követeli, hogy tiltsák be a petárdázást, mint fogalmaztak: „meg kell akadályozni, hogy ezek az emberek még egyszer ilyen cselekményeket kövessenek el.”

A tűzoltó szakszervezet is hasonlóan vélekedik, szerintük ugyanis „jövő szilveszterig ezt a problémát meg kell oldani”.

A Német Tűzoltók Szövetségének elnöke Karl-Heinz Banse a dpa hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmonda:

nincs szükségünk keményebb törvényekre, csak azt szeretnénk, hogy ezeket az intézkedéseket alkalmazzák is. Nem elfogadható, hogy kollégáimat kis híján halálra gázolják, megtámadják és a bíróság pedig elbagatelizálja ezeket a bűncselekményeket.

A konzervatív CDU/CSU és az szabaddemokraták pártja az általános tilalom ellen szólaltak fel

A konzervatív Kereszténydemokrata és Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) és a liberálisok sem értenek egyet a pirotechnikai eszközök teljes betiltásával – mutatott rá a Tagesschau.

Bűnözők viselkedése nem vezethet ahhoz, hogy békés polgáraink ne használhassanak ilyen eszközöket. Az önkormányzatok már most is kijelölhetnek petárdamentes övezeteket és megszabhatnak tilalmi időket. Ez rendben is van így

– fogalmazott Thorsten Frei CDU-s politikus. Hasonlóan vélekedett a szabaddemokraták (FDP) parlamenti frakciójának vezetője is, Christine Aschenberg-Dugnus.

A Szociáldemokrata Párt (SPD) belügyi bizottságának szóvivője, Lars Castellucci pedig kiemelte, hogy pártja az erőszak minden formáját elítéli, ezért a jogállamnak keményen fel kell lépnie, míg párttársa, Dirk Wiese szerint csupán csak bizonyos kerületekben szükséges a petárdázás betiltása.

Svédországban is megnőtt a támadások száma

A karácsony óta eltelt időszakban megnőtt a gyilkosságok és a robbantások száma Svédország fővárosában. A legnagyobb példányszámú svéd napilap, az Aftonbladet információi szerint a stockholmi rendőrség nem képes kezelni a problémát, a rendőri vezetők – és most már politikusok is – az ország más részeiből odavezényelt egységekkel tennének rendet a káosz felé sodródó fővárosban.

Nem ritka, hogy a jóléti Svédországban gyilkosságok, bandák közötti leszámolások zajlanak. Ám a karácsony óta eltelt időszakban a gyilkosságok és a robbantások száma megnőtt. A mostani szomorú bűncselekmény-sorozatot – néhány nap leforgása alatt hat robbantás történt, és hat ember halt meg – egy Rinkebyben, karácsonykor történt gyilkosság indította el.

A közel 90 százalékban bevándorlók által lakott városrészben a svéd rendőrség adatai szerint a legmagasabb a bűnözési arány a fővárosban.

Az Aftonbladet információi szerint a fővárosi rendőrök nem tudják önerőből megoldani a helyzetet, ugyanis sem elegendő eszköz, sem pedig humán erőforrás nem áll rendelkezésükre.

Tetézi a bajt, hogy bűnügyi szakértők szerint a közeljövőben még több bűncselekmény várható, ugyanis Svédország tele van különböző – zömében migrációs hátterű – bűnszervezetekkel, amelyek háborúban állnak egymással.

A mostani gyilkosságra is nagy valószínűséggel fegyveres válasz fog érkezni, ezért az ország más régióiból mintegy száznyolcvan rendőrt vezényelnek a közeljövőben a svéd metropoliszba.

A stockholmi rendőrség parancsnokhelyettese, Lisa Granqvist a sajtó kérdésére elismerte, a helyzet eszkalálódott, ám szerinte a főváros jó ideje együtt él a bűnözéssel. Véleménye szerint félő, hogy az átcsoportosítások miatt más ügyeket „parkolópályára kell helyezniük” a nyomozóknak, s ez további nehézségekhez, az ügyek torlódásához vezet.

Az egyre tarthatatlanabbá váló helyzetre a köztudottan bevándorláspárti svéd politika is felfigyelt, és megoldást szeretne az ügyekben.

Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter sajtótitkára közölte: heti találkozókat szerveznek a minisztérium illetékesei, valamint a rendőrség vezetői között a probléma mielőbbi megoldása és a szervezett bűnözés felszámolása érdekében.