Borzalmas tragédia: Robbanás egy gyermekáruházban, halálos áldozat is van

Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt pedig kórházba szállítottak
- írja az MTI. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint a balesetet valószínűleg műszaki hiba okozta. A helyszíni beszámolók alapján egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten. Anyagi kár nem keletkezett, a vásárlókat evakuálták az épületből. A helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a Lubjanka téren korlátozták a forgalmat. A CDM közölte, hogy az egykor Gyetszkij Mir (Gyermekvilág) nevű üzletközpont egy napra felfüggesztette a nyitva tartást.
