Felrobbantak a vízben: Három ember halt meg a tiltott fürdőzésben

Három fürdőző életét vesztette tengeri robbanásokban Odessza térségében - közölték vasárnap az ukrán hatóságok.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója szerint a két férfi és egy nő egy olyan tengerszakaszon vesztette életét, ahol tiltott a fürdőzés - írja az MTI. A környéken több helyen is életveszélyes fürdőzni

a tenger felszínén lebegő robbanószerkezetek miatt.

A tájékoztatás szerint Zatokában egy férfi és egy nő, Karolino-Buhazban pedig egy férfi halt meg robbanás következtében. A kormányzó egyben megosztott egy listát is 32 biztonságos strandról és felhívta a fürdőzők figyelmét, hogy tartsák be a hatóságok vonatkozó figyelmeztetését.

A 32 biztonságos fürdőhely közül 30 Odesszában van - mutatott rá. A hatóságok szerint a robbanások nagyjából 50 méterre a partvonaltól történtek. Egyelőre nem világos, hogy milyen jellegű robbanószerkezet léphetett működésbe, amikor a fürdőzők ezekhez hozzáértek.