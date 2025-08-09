Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Tragédia rázta meg a mentőket: brutális balesetben meghalt egy fiatal mentős

Országos Mentőszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 11:34
Nappali műszakja után életét vesztette egy fiatal mentőtiszt.

Megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét - kezdte bejegyzését az Országos Mentőszolgálat.

"Tegnap este közlekedési balesetben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia bajtársnő, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér vármegyében. Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt.

Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti" - írták.

