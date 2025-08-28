Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Rohantak a mentők: az árokban landolt egy autó Gyomaendrődön

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 10:25
A baleset helyszínén már megkezdték a műszaki mentést.

Két személyautó karambolozott Gyomaendrődön, a 443-as főút elején, a Selyem úti kereszteződésnél. Az ütközés után az egyik kocsi az árokban, de a kerekein állt meg. A város önkormányzati tűzoltói áramtalanították a járműveket, és megkezdték a mentést. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

