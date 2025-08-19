Brutális tömegkarambol: 33 autó ment egymásba

A tömegbalesetben 33 jármű ütközött össze, rengetegen megsérültek, egy személyt mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.
Az óriási tömegbaleset az A2-es autóályán Laßnitzhöhe közelében történt – írja a Kronen Zeitung.
A folyadékon több a kamion mögött haladó autó megcsúszott, ami karambolokhoz vezetett.
A helyi mentőszolgálat közlése szerint a balesetben 29 ember sérült meg, köztük egy nő súlyosan, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A mentés és a műszaki mentés idejére az autópályát teljes szélességében lezárták, a baleset teljesen megbénította a környékbeli forgalmat.
