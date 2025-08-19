UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Brutális tömegkarambol: 33 autó ment egymásba

Ausztria
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 10:20
tömegbalesetkarambol
Hatalmas karambol bénította meg a forgalmat Ausztriában az A2-es autópályán.

A tömegbalesetben 33 jármű ütközött össze, rengetegen megsérültek, egy személyt mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

tömegbaleset
A tömegbaleset az A2-es autópályán történt. sokan megsérültek (képünk illusztráció)

 

A tömegbaleset okozója egy teherautó volt

Az óriási tömegbaleset az A2-es autóályán Laßnitzhöhe közelében történt – írja a Kronen Zeitung. 

A folyadékon több a kamion mögött haladó autó megcsúszott, ami karambolokhoz vezetett. 

A helyi mentőszolgálat közlése szerint a balesetben 29 ember sérült meg, köztük egy nő súlyosan, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba. 

A mentés és a műszaki mentés idejére az autópályát teljes szélességében lezárták, a baleset teljesen megbénította a környékbeli forgalmat.

 

