Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Többen meghaltak és sokan megsérültek, kisiklott egy személyszállító vonat

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 21:40
pályahibavonatkisiklott
A vasúti hatóságok közlése szerint hét vasúti kocsi siklott ki.
K. C.
A szerző cikkei

Három ember meghalt, kilencvennégyen pedig megsérültek, amikor kisiklott egy személyszállító vonat Egyiptom északnyugati részén - közölték a hatóságok.

vasútállomás vasút vonat sín vonatsín
Forrás: Pexels
Fotó: Pexels / Pexels

A baleset a Földközi-tenger partján fekvő Marsza Matrúh tartományban történt. A vasúti hatóságok közlése szerint hét vasúti kocsi siklott ki, két másik pedig felborult, amikor a vonat Marsza Matrúhból Kairóba tartott.

Az egészségügy-minisztérium közleménye szerint több mint harminc mentővel szállították a sérülteket kórházba.

Kamel el-Vazír egyiptomi kereskedelmi miniszter a helyszínre utazott, és elrendelte egy műszaki bizottság felállítását a baleset okának kivizsgálására - írta a nemzeti vasúttársaság.

Az al-Jum esz-Szabaa egyiptomi hírportál azt írta, hogy pályahiba miatt történt a baleset.

Egyiptom legsúlyosabb vasúti balesete 2002-ben történt, amikor kigyulladt egy utasszállító vonat, és több mint 360 ember életét vesztette.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu