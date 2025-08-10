Most jött: teljes az útzár a főúton, nagy erőkkel folyik az életmentés

Két személyautó karambolozott a 77-es főút 11-es kilométerénél, Tótvázsony térségében. A veszprémi hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították.
A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták
- tájékoztatott a katasztrófavédelem.
