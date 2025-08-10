Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
tűzoltók

Most jött: teljes az útzár a főúton, nagy erőkkel folyik az életmentés

karambol
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 13:25
teljes útzárfőúttűzoltókmentő
A 77-es főútnál történt a súlyos baleset.
N.T.
A szerző cikkei

Két személyautó karambolozott a 77-es főút 11-es kilométerénél, Tótvázsony térségében. A veszprémi hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították. 

A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták 

- tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

