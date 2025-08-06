Megtámadtak a BMW sofőrjét - Videón a sokkoló jelenet

Drámai felvételeket rögzített egy kamera Budapesten az Árpád-híd pesti hídfőjénél, ahol egy közúti konfliktus brutális akciófilmmé változott.

Nem úszta meg az a sofőr, aki összebalhézott egy másik autóssal az út kellős közepén. Az egyik autós fotózni próbált, de a másik vezető ezt nem engedte. Végül a dolog odáig fajult, hogy ököllel egymásnak estek, perceken belül verekedés alakult ki az úton - írja a Tények.

Megdöbbentő események csak ezek után következtek. A Budapesti Autósok Közössége tette közzé a veszekedő férfiakat.

Az egyik férfi – a korábbi konfliktusban érintett sofőr – már a másik autó motorháztetején fekszik, a jármű pedig így indul el és hajt el a helyszínről

- írják.

A portál nem írja hová kötött ki a jelenet, mindenesetre brutális véget érhetett.